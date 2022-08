Brunori è il miglior marcatore d'Europa: 26 i gol nel 2022, superati Benzema e Mbappé

La sua esultanza, con la linguaccia di fuori, ormai la ripete molto spesso. Già da diversi mesi. Matteo Brunori è - dopo il gol messo a segno ieri sera contro il Perugia - il miglior marcatore d’Europa. Numeri da record per l’italo brasiliano che dopo essersi laureato capocannoniere del torneo di Serie C 2021/2022, con il calcio di rigore trasformato ieri sera raggiunge quota ventisei gol nel 2022.

Aveva terminato la stagione brillantemente, contro il Padova di Oddo in finale playoff, grazie alla rete siglata su calcio di rigore. E quest’anno, il primo match di campionato si è aperto nuovamente così: con un’ottima prestazione e un calcio di rigore messo a segno. Brunori aveva già segnato una tripletta - portandosi come da prassi il pallone a casa - contro la Reggiana in Coppa Italia, nel turno preliminare.

L'attaccante originario di Macaé non teme il salto di categoria e anzi, sembra da subito voler essere protagonista di questa cadetteria piena di piazze prestigiose. Il classe 1994 con ventisei gol è il migliore marcatore d'Europa (tra le più importanti 5 nazioni calcistiche). Superati Benzema e Mbappé che ne hanno messi a segno venticinque.

Il podio è completato da Mitrovic del Fulham, salito a quota 23 con la recente doppietta al Liverpool. Superato anche Immobile nella classifica dei migliori marcatori italiani. Grande merito va all’ex allenatore dei rosanero, Silvio Baldini, che ha saputo valorizzare il centravanti ex Juventus U23, mettendolo al centro del progetto. Con l’arrivo del tecnico toscano l’anno scorso ci fu un cambio di marcia straordinario di Brunori che fino ad allora era fermo a 7 gol realizzati in 20 partite.

