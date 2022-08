Palermo, ora è ufficiale: Eugenio Corini è il nuovo allenatore

Corini è il nuovo allenatore del Palermo. Già 10 giorni fa l'operazione sembrava potesse andare a buon fine. Nel mezzo, però, un passo indietro da parte di City Group e diverse consultazioni prima di scegliere il "Genio". L'allenatore bresciano, però, è sempre stato il nome in cima alla lista.

E oggi il suo arrivo è anche ufficiale, come comunicato dallo stesso club siciliano attraverso una nota pubblicata sul proprio sito: "Il Palermo FC comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Eugenio Corini. L'allenatore bresciano torna così a far parte della famiglia rosanero dopo 4 anni da calciatore e capitano (2003-2007) e una breve esperienza in panchina (2016-2017). Corini ha firmato un contratto biennale con il club ed è atteso a Palermo già per la giornata di oggi. Verrà presentato alla stampa martedì 9 agosto alle 11, nella sala stampa dello stadio Renzo Barbera (accesso riservato ai giornalisti già in possesso di accredito stagionale per le conferenze del club, secondo le consuete modalità). Il City Football Group, il presidente Mirri e tutta la famiglia rosanero intendono ringraziare mister Stefano Di Benedetto per l'ottimo lavoro svolto e la grande disponibilità mostrata negli ultimi giorni e dare un caloroso bentornato a casa al "Genio", che sarà a lavoro già da lunedì".

L'arrivo in città è dunque previsto oggi per la firma del contratto biennale. Corini si legherà al Palermo fino al 2024 e inizierà a toccare con mano i suoi uomini da lunedì, quando dirigerà il suo primo allenamento. Ci sarà lui quindi sulla panchina per la prima partita di campionato contro il Perugia (sabato 13 agosto, al Barbera). Inizia la terza avventura con la maglia rosanero, la 2° da allenatore.

