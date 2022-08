Torino-Palermo 3-0, Di Benedetto: «I miei ragazzi pieni di valori, guidarli è stato fantastico»

Al termine della sfida di Coppa Italia Frecciarossa tra Torino e Palermo (3 a 0), Di Benedetto è intervenuto ai microfoni di Mediaset per commentare la sconfitta col Torino che ora, ai sedicesimi, affronterà il Cittadella.

«Stasera - ha detto - giocavamo contro una squadra forte e sapevamo che andavamo incontro a delle difficoltà. Ho chiesto espressamente alla squadra di essere compatta e di pungere quando il Torino si sbilanciava. Abbiamo avuto delle palle gol e pertanto posso solo fare i complimenti ai ragazzi. Mi porto dentro un’esperienza fantastica. Lavorare questi dieci giorno con loro è stata un’esperienza unica, ho trovato uomini disponibili e con dei valori. Dall’esterno si può pensare che non si impegnano, ma questa è una squadra piena di valori tecnici e di spessore. Mercato e organico? C’è una buona base su cui ripartire. Per quanto riguarda il futuro la società ha le idee ben chiare senza dubbio e saprà cosa serve esattamente all’organico».

Per i granata il tecnico Ivan Juric non si è presentato, al suo posto è intervenuto il vice Matteo Paro: «Il mister - ha spiegato - è molto concentrato sull’aspetto tecnico, su come allenare i ragazzi e non vuole perdere energie su discussioni varie. Per questo sono qua io oggi, per commentare l’aspetto tecnico della partita. Per tutto quello che riguarda il mercato si è detto tanto, tutti sanno di cosa abbiamo bisogno, con la società il confronto è continuo. Nel primo tempo eravamo troppo vogliosi, questo ci ha portati a essere disordinati in campo e abbiamo subito qualche ripartenza. Nella ripresa ci siamo sistemati meglio, i ragazzi hanno costruito di più e fatto bene».

Sul futuro: «Abbiamo perso 8 giocatori importanti e dobbiamo sostituirli, noi come staff lavoriamo sul campo e aspettiamo novità. Ogni allenatore e ogni staff ha bisogno di tempo per costruire qualcosa, per cui prima avremo nuovi giocatori e meglio è. Izzo, Zaza e Verdi non convocati? Si è trattato per tutti loro di una scelta tecnica».

