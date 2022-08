Corini arrivato a Palermo: "Sono carico, vi aspetto tutti allo stadio"

Eugenio Corini, il nuovo allenatore del Palermo, arrivato all'aeroporto Falcone-Borsellino intorno alle 18. L’attesa è finita. Dopo l’ufficialità di oggi Corini è sbarcato anche in città. Il “Genio” è arrivato all’aeroporto di Palermo con un volo di linea, ad accoglierlo tanti tifosi rosanero oltre ai giornalisti presenti.

Pantaloni e cambia blu, un sorriso rassicurante, qualche selfie con i tifosi in attesa e poi una breve sosta con i giornalisti: “Come promesso, mi fermo per salutarvi. Ma parlerò martedì, in conferenza. Vi aspetto sabato allo stadio, sono entusiasta. Forza Palermo’’. Sono state le sue prime parole e queste sono le prime immagini da nuovo allenatore del Palermo, per la seconda volta in panchina dopo il 2016. Si legherà al Palermo fino al 2024. La firma sul contratto è attesa in serata.

L'allenatore bresciano torna sulla panchina rosanero dopo 4 anni trascorsi da calciatore e capitano dal 2003 al 2007 con una promozione in Serie A e una breve esperienza da mister. "Il City Football Group, il presidente Mirri e tutta la famiglia rosanero - si legge in una nota - intendono ringraziare mister Stefano Di Benedetto per l'ottimo lavoro svolto e la grande disponibilità mostrata negli ultimi giorni e dare un caloroso bentornato a casa al 'Genio', che sarà a lavoro già da lunedì".

Corini esordirà sabato sera alle 20,45 al "Barbera" contro il Perugia, proprio la squadra che poche settimane fa, alla guida del Brescia, eliminò dai playoff in serie B. Il Genio dovrà iniziare subito forte per migliorare il suo attuale rendimento sulla panchina rosanero che vede una vittoria, un pareggio e cinque sconfitte nelle sue sette partite prima di dimettersi per divergenze con l'allora patron Maurizio Zamparini.

