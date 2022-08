Palermo, con il Torino ballottaggio fra Elia e Floriano

Grande entusiasmo della tifoseria rosanero che si appresta ad invadere anche lo stadio Olimpico di Torino per la partita di Coppa Italia in programma sabato 6 agosto alle 21.15.

Il vuoto che ancora si registra sulla panchina rosanero non sembra dunque influenzare la passione del tifoso rosanero. Cresce l'attesa in città anche per conoscere chi sarà il tecnico che erediterà il posto del dimissionario Baldini. Una cosa, però, è certa: a Torino sulla panchina del Palermo siederà ancora Di Benedetto, tecnico della Primavera e traghettatore in questo momento di decisione da parte del City Group.

Ecco le probabili formazioni di Torino-Palermo, match valido per i trentaduesimi di Coppa Italia 2022/23 di sabato:

PALERMO (4-2-3-1): Pigliacelli; Buttaro, Nedelcearu, Marconi, Sala; De Rose, Broh; Valente, Fella, Elia (Floriano); Brunori.

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Adopo, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Lazaro (Aina); Linetty, Radonjic; Sanabria.

