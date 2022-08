Torino-Palermo, i precedenti: quei tre gol rosanero nel 1978

Da una parte la storia. Dall’altra, chi la storia vuole iniziare a farla, concretamente: i rosanero. Che già da giugno hanno iniziato a scrivere una bella prima pagina.

Alle 21.15 si disputeranno i trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2022-2023. Primo impegno ufficiale per il Torino di Ivan Juric, secondo per il Palermo guidato - al momento - da mister Di Benedetto. I granata ospiteranno allo Stadio Olimpico i siciliani che nel turno preliminare hanno sconfitto la Reggiana 3 a 2, grazie alle reti realizzate da Brunori (tripletta e pallone a casa), Rosafio e Sonny D’Angelo.

In caso di parità del match, al termine dei novanta minuti si disputeranno due tempi supplementari da 15′ ed eventualmente i tiri di rigore. La vincente della sfida affronterà ai sedicesimi o il Lecce o il Cittadella.

Saranno infatti quasi 900 (l'ultimo dato parla di 863 biglietti venduti) i tifosi rosanero nel settore ospiti. Una sfida che presenta forti insidie per i ragazzi di Di Benedetto ma che, rientrando nei match estivi pre campionato, potrebbe comunque regalare inaspettate sorprese.

Lo score del Palermo contro il Torino, però, è davvero negativo: l’ultima vittoria rosanero risale al 5 aprile del 2009, quando si imposero per 1-0 al Renzo Barbera. L’ultima sfida tra i due club si è giocata il 5 marzo 2017 finita per 3-1 a favore dei piemontesi, con il man of the match che andò proprio a quel “gallo” Andrea Belotti, autore di una tripletta contro la sua ex squadra. Per i rosanero fu inutile il gol di Andrea Rispoli.

In totale tra i due club si sono disputati 54 match: 13 vittorie per il Palermo, 26 per il Torino e 15 pareggi. Quella di stasera sarà la 27esima gara disputata a Torino. Nel bilancio che vede lo stadio Olimpico il palcoscenico dei match, 19 successi granata e solo due rosanero. Cinque i pareggi.

Il successo più recente del Palermo a Torino risale al 3 settembre 1978. Nel girone 3 della Coppa Italia 1978/79 i rosanero di mister Veneranda vinsero per 1-3: vantaggio granata con Mozzini, poi i rosa recuperarono, ribaltando il match, grazie alle reti di Osellame, Borsellino e Arcoleo.

© Riproduzione riservata