Coppa Italia in tv o sul web, ecco dove seguire Torino-Palermo

Oggi è in programma il secondo impegno stagionale per il Palermo. Si gioca a Torino alle 21.15. Il match è valevole per i 32esimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa. Se la partita contro la Reggiana non prevedeva copertura televisiva, da oggi i tifosi rosanero potranno guastarsi il match in televisione.

Torino-Palermo sarà visibile su Mediaset (Canale 5 del digitale terrestre) dove quest’anno sarà trasmessa tutta la Coppa Italia in esclusiva. Già dall’anno scorso, l’emittente si era assicurata i diritti sulla coppa nazionale.

La partita dei rosanero, tuttavia, potrà essere seguita anche da pc o mobile, non solo in tv. Per poter assistere alla gara bisognerà semplicemente collegarsi alla piattaforma di streaming Mediaset Infinity, oppure scaricare l’app sul proprio dispositivo. Può essere scaricata gratuitamente sul proprio store predefinito.

Una volta installata l’applicazione, si potrà accedere creando un nuovo account oppure tramite le credenziali di Facebook, Google o Apple. Una volta entrati su Mediaset Infinity, basterà cliccare sulla sezione “Dirette” in basso a sinistra del vostro teleschermo. Qui saranno disponibili tutti i programmi in diretta della piattaforma.

Con la modalità “Restart” si può far iniziare l’evento dall’inizio, per non perdersi neanche un minuto della partita. Un’applicazione funzionale, quindi, per assistere al match anche fuori da casa, sul proprio Smartphone o Tablet. La stessa procedura, può essere utilizzata anche per guardare Torino-Palermo dal Pc. In questo caso il sito da seguire è https://mediasetinfinity.mediaset.it/.

