Palermo in trasferta a Torino, già venduti più di 600 biglietti per i tifosi rosanero

In un certo senso sembra esserci ancora il clima dei play-off, quando un migliaio di tifosi rosa nero invadevano gli stadi di Trieste, di Chiavari, di Salò o di Padova. I numeri non sono ancora quelli ma sono tuttavia molto alti. E questa volta si tratta di una sfida dal Sapore di Serie A, cioè della trasferta che il Palermo giocherà sabato sera a Torino contro i granata, valida per il turno di Coppa Italia.

L’ultimo dato aggiornato rispetto al numero dei biglietti emessi e relativi al settore ospiti parla di 617 titoli acquistati dai tifosi rosa nero. Un numero altissimo se si pensa al valore della partita ma sopravvissuto al periodo: piena estate e pieno periodo di ferie.

Il dato è sicuramente destinato a crescere nelle prossime ore, quando i 1489 posti disponibili si coloreranno ancor di più di rosa e nero. Di seguito le modalità per l’acquisto dei tagliandi.

CANALI DI VENDITA

– On line sul sito torinofc.vivaticket.it

– Biglietteria Nord Stadio Olimpico Grande Torino (da lunedì a venerdì orario continuato 10-18)

– Punti vendita abilitati Vivaticket

Si ricorda che l’utilizzo del voucher sarà possibile esclusivamente on line sul sito torinofc.vivaticket.it e presso la Biglietteria Nord dello Stadio Olimpico. Non sarà utilizzabile presso i Punti Vendita.

PREZZI

Dieci euro in Curva Maratona (5 euro per gli Under 16), 15 euro in Distinti Granata (5 euro per gli Under 16), 20 euro in Tribuna Granata (10 euro per gli Under 16), 30 euro in Poltroncine Granata (15 euro per gli Under 16), 60 euro in Tribuna Grande Torino (30 euro per gli Under 16). Ingresso gratuito per i bambini di età inferiore ai 6 anni.

SETTORE OSPITI

I tagliandi del settore ospiti saranno in vendita al prezzo di 10 euro (5 euro per gli Under 16) a partire dalla giornata di lunedì 1 agosto e fino alle 19 di venerdì 5 agosto. Le modalità di vendita verranno comunicate a seguito delle indicazioni delle determinazioni dell’Onms”.

