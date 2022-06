Dal mercato all'iscrizione, per il Palermo tante scadenze: City Group già al lavoro sotto traccia

Viste le scadenze, la nuova società sembra già operativa. Il riscatto di Soleri implicitamente fa fare due considerazioni: la prima è che la firma deve essere davvero imminente e la seconda che, sebbene non ci sia ancora la firma, la nuova società sta già lavorando sotto traccia.

Si spiega così la presenza in questi giorni a Palermo dei tanti soggetti vicini al City Football Group. Evidentemente non stanno solo limando i dettagli e mettendo a fuoco le ultime carte ma stanno già programmando. Perché sarebbe strano che una società in uscita decidesse in autonomia di fare operazioni di mercato alla vigilia di una cessione che porterà gente nuova, un nuovo assetto e un nuovo management. Del resto è più che comprensibile che la macchina City sia già operativa. Le scadenze in rosa sono immediate e non si può attendere. La prima è l’iscrizione al campionato che va formalizzata entro 6 giorni e cioè entro il 22 giugno. Ci sono poi la fidejussione da pagare e altri adempimenti burocratici da formalizzare.

E inizierà a breve anche la campagna trasferimenti, da venerdì 1 luglio fino al primo settembre. Apre insomma il mercato e sarà possibile iniziare a depositare i contratti. Il Palermo deve risolvere diverse situazioni contrattuali di giocatori in scadenza (Valente, Pelagotti, Floriano, Accardi, Lancini, Marconi, Odjer) e programmare eventuali nuovi inserimenti per arrivare competitivo in campionato.

Questo pone anche il problema del ritiro precampionato: tutto fa pensare che la preparazione estiva possa iniziare intorno al 10 luglio, giorno più giorno meno, visto che la squadra dovrà essere in campo a fine luglio (30 o 31) per il preliminare di Coppa Italia contro la Reggiana al Barbera e che già il 13 agosto partirà la nuova stagione.

