Palermo in attesa del closing, avanti con Baldini. Damiani e Valente verso la conferma

Tutto tace, necessariamente. Al momento. Finchè non si concretizzerà il passaggio di proprietà al gruppo che fa capo allo sceicco Mansour, sarà complesso in casa rosanero effettuare operazioni di mercato definitive. Tuttavia, tutto lascia pensare che la cessione, il closing, avverrà in tempi brevi, una decina di giorni, al massimo 12. In questo clima di grande evoluzione tuttavia qualche certezza esiste come i rinnovi, in automatico, di De Rose, Dall’Oglio e Fella. Il riscatto di Soleri e la riflessione su tanti giocatori che vanno in scadenza il 30 giugno e su cui bisognerà prendere una decisione. La nuova proprietà vorrà mettere qualche suo rappresentante in seno ai vertici societari: bisognerà vedere se solo dal punto di vista gestionale e amministrativo oppure anche tecnico.

L’attuale staff sportivo, incluso allenatore e direttore sportivo, sono confermati. Baldini è stato chiaro: lui ha un contratto di un altro anno (che si è rinnovato con la promozione) e ha espresso il desiderio di lavorare con lo stesso staff con cui ha ottenuto una favolosa promozione. Dopo qualche giorno in cui le richieste del tecnico sembravano allontanarlo dalla panchina rosanero, nelle ultime ore le sue quotazioni sono salite così come quelle di Castagnini, il cui contratto scade fra 12 giorni. Per entrambi c'è la riconferma, con le conseguenze del caso. Conseguenze che portano inevitabilmente a parlare di conferme o cessioni di giocatori.

Con il tecnico ancora in panchina, ci sono due giocatori in particolare che potrebbero essere vicini a vestire la casacca rosanero anche in serie B. Damiani, in prestito dall’Empoli, ha un contratto che concede al Palermo il diritto di riscatto. Probabile che Baldini chieda alla società di poterlo esercitare.

Altro giocatore fondamentale nello scacchiere del tecnico toscano è Valente, uno dei migliori di tutta la stagione. In casa rosanero si sta ovviamente riflettendo sull’opportunità di rinnovare il contratto al forte esterno offensivo, visto che va in scadenza il 30 giugno. Queste sembrano le prossime mosse, quelle più probabili; ma ce ne sono tante di situazioni di contratti in scadenza che andranno valutate entro pochissimi giorni: Pelagotti (ampio dubbio), Lancini, Marconi, Floriano, Odjer. E sullo sfondo la situazione Brunori, con l’agente che incontra tanti club, la Juve che vuole monetizzare ed il Palermo che aspetta cosa deciderà il giocatore: provare la scalata in serie A o continuare a crescere in maglia rosanero?

