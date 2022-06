Palermo, in dirittura d'arrivo il rinnovo di Accardi: verso un accordo biennale

Andrea Accardi e il Palermo andranno avanti insieme. Dei 7 contratti in scadenza, quello del difensore palermitano è l'unico per il quale non ci sono più dubbi riguardo al prolungamento. La trattativa procede spedita tra l'agente del calciatore Claudio Vigorelli e il direttore sportivo Renzo Castagnini. L'accordo adesso è molto vicino sulla base di un contratto biennale. La firma potrebbe arrivare entro questa settimana o al massimo all'inizio della prossima.

Accardi voleva restare a Palermo per merito, e così sarà nonostante una stagione non esaltante e fortemente limitata dagli infortuni. Il nuovo Palermo targato City Football Group, però, non vuole stravolgere la rosa, ma soltanto puntellarla e rinforzarla. Ecco perchè lo zoccolo duro non dovrà essere cambiato. Zoccolo duro di cui fa parte proprio Accardi, vera bandiera del club e cresciuto nelle giovanili del Palermo.

Il difensore 26enne palermitano non graverà, tra l'altro, nemmeno sulle liste over, essendo un giocatore "bandiera" (ossia presente in squadra da almeno 4 anni). Castagnini sta lavorando, nel frattempo, anche agli altri rinnovi. Ma delle altre 6 pedine in scadenza il prossimo 30 giugno, non tutti rinnoveranno. Marconi e Lancini aspettano il club rosanero, ma un'offerta potrebbe arrivare a giorni.

Mentre il futuro potrebbe essere lontano da Palermo per Pelagotti, Odjer e Floriano. Valente dovrebbe essere riconfermato anche per il prossimo anno, su richiesta di Baldini che lo considera un fedelissimo. Sul fronte mercato in entrata, resta viva la pista Hans Nicolussi Caviglia. Per ora esiste solo un interesse concreto ma non si può parlare di una trattativa.

Lo stesso discorso si può fare per Damiani. Il centrocampista, tornato all'Empoli dopo il prestito secco, potrebbe tornare in rosanero ma molto dipendetrà anche dalle intenzioni del club toscano che ne detiene il cartellino.

