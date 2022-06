Palermo: è tempo di mercato tra rinnovi e addii, da definire il futuro di Baldini

Il Palermo si gode la promozione in Serie B ma pensa già al futuro. Tante sono le incognite e poche, pochissime, le certezze. Tra queste, i rinnovi automatici, scattati dopo aver ottenuto il salto di categoria, di Dall'Oglio, De Rose e Fella. Il futuro di tanti protagonisti della stagione è però tutto da scrivere.

Tanti i giocatori in scadenza a giugno, tra cui i due centrali Lancini e Marconi, ma anche lo stesso Pelagotti. A centrocampo anche il ghanese Odjer potrebbe salutare, mentre in attacco i due esterni Floriano e Valente. Il nodo Brunori, poi, è noto: il centravanti dei record (29 gol in stagione, 22 solo nel 2022) è di proprietà della Juventus e dal 1° luglio non sarà più un calciatore rosanero, facendo così ritorno tra i bianconeri. Il club piemontese, poi, potrebbe girarlo in prestito in Serie B o in A, dove l'italo-brasiliano ha suscitato l'interesse di Cremonese e Salernitana.

Ma il club di viale del Fante aspetta con ansia City Group, che vorrebbe blindare Brunori acquistandolo a titolo definitivo. Le parti, comunque, si incontreranno entro questa settimana, quando sarà previsto un incontro tra l'agente del giocatore e i dirigenti bianconeri. Intanto il 26enne si sta godendo le vacanze con sua moglie (i due sono freschi di matrimonio) a New York e Las Vegas. Su Soleri, il Palermo potrebbe esercitare il diritto di riscatto dal Padova, ma non è così scontato. Potrebbe essere riscattato anche Damiani, in prestito dall'Empoli.

Pelagotti andrà via al 90%, mentre l'entourage di Accardi ha tutto l'interesse nel formalizzare il rinnovo del difensore, che in questa stagione non ha giocato moltissimo ma è pronto a dare il suo contributo in Serie B. Lui, è l'unico che c'era quando il Palermo giocò l'ultima Serie cadetta ormai tre anni fa, prima dell'agonizzante fallimento. Gregorio Luperini invece può rilassarsi: il centrocampista ex Trapani ha un contratto fino al 2024 e certamente rimarrà nel capoluogo, così come Crivello, il cui legame contrattuale scadrà il prossimo anno.

Viene da se che le strategie di mercato dipendono anche da chi siederà in panchina nella prossima stagione. E la permanenza di Baldini è tutt'altro che scontata. L'allenatore simbolo della promozione in Serie B ha infatti posto le sue condizioni per restare: "O rimane Castagnini o farò un passo indietro e tratterò per risolvere il contratto". Ma il direttore sportivo rosanero potrebbe non rimanere se dovesse arrivare la Holding araba capitanata da Mansur (cosa molto probabile). A quel punto, le strade si separerebbero con nuovi nomi in lizza: tra tutti Gardini, nel ruolo di direttore generale e Zamuner nel ruolo di direttore sportivo. Sono ipotesi, ma il Palermo deve fare presto. Anche perchè il 30 o il 31 luglio si potrebbe già tornare in campo per il turno preliminare di Coppa Italia contro la Reggiana.

