Matteo Brunori e la tentazione di lasciare Palermo, prime voci per il "gioiello" rosanero

Preso tra lo scetticismo generale, ma il direttore Renzo Castagnini ha sempre puntato su di lui. Matteo Brunori ha fatto ricredere tutti sul campo, andando anche oltre ogni rosea aspettativa. La stagione appena conclusa con il Palermo è la migliore della sua carriera, con 29 gol tra campionato, coppa e playoff.

Numeri da record, come le 22 reti segnate solo nel 2022 che hanno fatto di lui l'attaccante migliore d'Italia in termini statistici. Alle sue spalle, un certo Ciro Immobile, che gioca in Serie A con la Lazio (a quota 16).

Ventidue reti siglate nel nuovo anno o, se volete, da quando mister Baldini siede sulla panchina del Palermo. L'allenatore rosanero ha saputo rinvigorire una fase offensiva che faceva fatica e, quindi, anche il suo bomber. E l'annata si è chiusa come meglio non si poteva, con la promozione in Serie B.

Un salto di categoria raggiunto anche grazie ai suoi gol. Quattro quelli segnati ai playoff, uno in finale proprio contro il Padova nella sfida di ritorno, su calcio di rigore, che ha chiuso definitivamente i giochi.

Matteo Brunori ha dimostrato però non solo di saper segnare, ma anche di conoscere meravigliosamente bene il gioco del calcio. Sa giocare coi compagni, sa smistare palla, sa proteggerla e domarla; a volte sa anche accarezzarla come pochi sanno fare anche in Serie A.

E se sei così forte, è inevitabile che su di te si accendano i riflettori del calciomercato. Il club rosanero è a lavoro per cercare di trattenerlo, ma su di lui non vi è alcun diritto di riscatto. Brunori, infatti, arrivò lo scorso anno in prestito secco di 12 mesi dalla Juventus. Sull'attaccante italo-brasiliano sono stati fatti alcuni sondaggi da parte di due club di Serie A: Empoli e Cremonese (neopromossa).

Anche in Serie B molti club si stanno però muovendo, tra cui il Frosinone. Ma non c'è al momento alcuna trattativa. Nei prossimi giorni l'agente del 26enne sarà a Torino per un incontro con la dirigenza della Juventus, con cui si parlerà certamente del suo futuro. Castagnini punterà forte sull'ottimo rapporto che intercorre con il club bianconero per cercare di strappare il rinnovo per un altro anno.

Ma Brunori, nonostante si sia trovato benissimo a Palermo, valuterà tutte le ipotesi migliori per il suo futuro. Anche quella di lasciare i rosanero, con cui ha vissuto mille emozioni nonché la sua annata migliore in assoluto. La Juventus, comunque, potrebbe lasciare il centravanti per un altro anno in prestito al Palermo o, se il ragazzo dovesse alla fine decidere di lasciare, pagare un indennizzo al club di viale del Fante, o ancora consegnare un altro ragazzo della Juventus Under 23 in prestito.

Da Torino apprezzeranno quanto di buono fatto dal Palermo sulla testa e sulle gambe del ragazzo italo-brasiliano e di certo si cercherà di venire incontro ai siciliani. Da capire, però, se sarà Castagnini ad occuparsi di questa trattativa. Con il City Group ormai alle porte del club (è stato trovato l'accordo totale con Dario Mirri) in dirigenza qualcosa potrebbe cambiare.

