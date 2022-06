Palermo, iscrizione al campionato e Coppa Italia: le tappe in attesa della cessione della società

Mentre ancora l'eco di un Barbera stracolmo di entusiasmo rimbalza nelle menti dei presenti, colmandole di una gioia difficilmente condivisibile, il calcio impone subito nuove scadenze, nuovi appuntamenti. Insomma, il calcio non si ferma. Non aspetta che la gente finisca di festeggiare questa promozione del Palermo, inimmaginabile solo qualche mese fa.

E fra le prossime scadenze c'è quella dell'iscrizione al campionato così come la partecipazione al turno preliminare di Coppa Italia che vedrà i rosanero impegnati al Barbera il 30 o il 31 luglio contro la Reggiana, per capire se potranno poi entrare nel tabellone principale. Ma fra le scadenze c'è sicuramente quella più desiderata dal popolo rosanero: il passaggio di consegne.

La cessione societaria torna pian piano ad essere argomento centrale negli interessi del tifoso palermitano che con la B in tasca vuole cominciare a sognare traguardi di alto livello. Nonostante l'inserimento di Pallotta, la trattativa con il City Football Group è decisamente in fase avanzata e troverà presto una sua conclusione. In viale del Fante le due parti continuano a parlare a definire e limare gli ultimi dettagli ma che la cessione andrà a buon fine con il gruppo dello sceicco Mansour sembra abbastanza lapalissiano. E questo non non solo in virtù di una lettera di intenti o di trattative che proseguono da diversi mesi ma anche per accordi raggiunti su più livelli.

Una conclusione che non sarà imminente, nel senso di oggi o in settimana ma che probabilmente arriverà nei primi di luglio e che vedrà qualche variazione nel management societario: non è da escludere infatti che la nuova proprietà voglia mettere un suo direttore generale.

Leandro Rinaudo dovrebbe continuare a dirigere il settore giovanile non solo perché ha destato buona impressione agli emissari nelle visite precedenti ma anche in virtù dei successi delle squadre giovanili del Palermo.

Ieri il presidente Mirri, che resterà in società con quote di minoranza, ha blindato Baldini sulla panchina rosanero. E il tecnico ha fortemente sponsorizzato il suo staff ed il ds Castagnini. Lo ha quasi posto come condizione imprescindibile per un suo futuro sulla panchina della squadra. Questa è sicuramente una situazione ancora molto aperta.

