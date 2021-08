Palermo, ufficiale Brunori: l'attaccante arriva in prestito dalla Juventus under 23

Nuovo attaccante in casa Palermo: la società rosanero ha ufficializzato l'arrivo di Matteo Brunori. Il calciatore 26enne è pronto a mettersi a disposizione del mister Filippi: dopo aver esordito in Lega Pro con la maglia del Foligno nel 2010, Brunori ha poi militato alla Reggiana, alla Pro Patria, al Petrignano, al Messina, al Villabiagio, all'Arezzo, al Pescara e alla Juventus under 23.

La formazione bianconera lo ha poi girato in prestito alla Virtus Entella, dove lo scorso anno ha collezionato 31 presenze e tre reti in Serie B. Adesso l'approdo in rosanero. "Il Palermo comunica di aver acquisito dalla Juventus U23 le prestazione sportive del calciatore Matteo Brunori. L’attaccante arriva in rosanero a titolo temporaneo - si legge nel comunicato della società di Viale del Fante -. A Matteo i migliori auguri per la nuova avventura in rosanero da parte del presidente Dario Mirri e da tutto il Palermo F.C".

© Riproduzione riservata