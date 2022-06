Palermo-Padova, Dall'Oglio al fianco di De Rose: ecco le probabili formazioni

Si avvicina la finale tra Palermo e Padova. Tra poco più di 24 ore, al Renzo Barbera, gli ultimi 90' della stagione che consegneranno alla Serie B la quarta promossa. Baldini ci arriverà con pochi dubbi e moltissime certezze. Domani, l'ultimo 11 titolare della post-season non lascerà spazio a sorprese.

In porta giocherà Massolo, mentre il pacchetto difensivo sarà composto da Marconi e Lancini al centro e Giron e Buttaro sulle fasce. Accardi, sarà ancora indisponibile ma il terzino scuola Roma ha dimostrato di essere la sopresa di questi playoff. A centrocampo ci sarà De Rose, mentre il suo collega di reparto potrebbe essere Dall'Oglio vista la squalifica di Damiani.

Baldini ha detto oggi in conferenza stampa di non avere però ancora deciso: "Non so chi giocherà, o lui o Odjer. Deciderò stasera". In attacco nessun dubbio su chi partirà dall'inizio. I "fantastici 4" non si cambieranno: Floriano a sinistra, Luperini trequartista e Valente a destra. L'unica punta sarà certamente Brunori fresco di matrimonio con la sua amata Dalila.

Se da un lato Baldini non ha dubbi, nè sul modulo - che sarà regolarmente il 4-2-3-1 - nè sugli uomini, Oddo dovrà fare i conti con alcune indisponibilità. Al vaglio, ci sarebbe pure la difesa a 4. Non ci saranno Cissè, alle prese con un infortunio, e Ajeti (squalificato). Potrebbe tornare invece Della Latta, mentre il titolare in attacco sarà Ceravolo come annunciato in conferenza stampa dall'allenatore biancoscudato.

Sulla sinistra, Jelenic insidierà la titolarità di Bifulco in avanti. Non è escluso comunque che Oddo possa utilizzare nuovamente la difesa a 3 come all'andata.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI PALERMO-PADOVA

PALERMO (4-2-3-1) All. Silvio Baldini: Massolo; Buttaro, Lancni, Marconi, Giron; De Rose, Dall’Oglio; Valente, Luperini, Floriano; Brunori.

PADOVA (4-3-3) All. Massimo Oddo: Donnarumma; Germano, Valentini, Gasbarro, Curcio; Saber, Ronaldo, Dezi; Chiricò, Ceravolo, Bifulco.

