La diretta di Palermo-Padova 0-0: partita spigolosa ma cominciano ad aprirsi gli spazi

12' Cambio gioco del Padova dalle parti di Bifulco, bravo Buttaro a contenere. Poi il destro dello stesso numero 28 termina alto.

10' Cross di Valente smorzato, nessun problema per Donnarumma che fa suo il pallone. Ancora 0-0 dopo 10 minuti.

9' C'era la traccia per servire Brunori, ma Dall'Oglio sbaglia il suggerimento verso il compagno. Si stanno aprendo un po' di spazi da una parte e dall'altra.

8' Fallo su Brunori che sembrava netto! L'arbitro fa proseguire nel trambusto del Barbera, che adesso sta davvero per sputare fuoco.

7' Anche il Padova si fa vivo! Chiricò mette in mezzo per Jelenic che si allunga troppo il pallone: Massolo può bloccare in presa bassa.

6' Prima buona azione in avanti del Palermo! Floriano supera un paio di avversari ma non trova il tempo giusto per calciare verso la porta.

5' Le due squadre si stanno studiando, la partita è molto tesa e tattica in questo avvio.

4' Gestisce male il pallone il Padova, sarà possesso rosanero.

3' Ammonito Dall'Oglio dopo pochi minuti. Il Barbera è una bolgia incredibile.

2' Aggressivo il Palermo sul portatore di palla, altro fallo di Lancini: Padova in possesso.

1' Primo fallo di De Rose a centrocampo, calcio di punizione in favore del Padova.

Cominciata la partita. Attacca da destra a sinistra il Palermo in quetso primo tempo.

Al Barbera si gioca Palermo-Padova, una sfida che vale la promozione in serie B. Ecco le formazioni ufficiali della finale di ritorno dei play off di serie C 2021-2022. (Inizio alle ore 21.15).

PALERMO (4-2-3-1): 12 Massolo; 25 Buttaro, 79 Lancini, 15 Marconi, 3 Giron; 20 De Rose (cap.), 11 Dall’Oglio; 30 Valente, 17 Luperini, 7 Floriano; 9 Brunori.

A disposizione:1 Pelagotti, 13 Grotta, 4 Accardi, 6 Crivello, 10 Silipo, 16 Somma, 19 Odjer, 23 Fella, 27 Soleri, 33 Perrotta, 75 Felici, 77 Doda.

Allenatore: Baldini.

PADOVA (4-3-3): Donnarumma; Germano, Valentini, Pelagatti, Curcio; Jelenic, Ronaldo, Dezi; Chiricò, Ceravolo, Bifulco. A disposizione: Vannucchi, Fortin, Ilie, Gasbarro, Della Latta, Santini, Terrani, Saber, Nicastro, Settembrini, Monaco.

Allenatore: Oddo.

Arbitro: Perenzoni (Rovereto).

Assistenti: Severino (Campobasso)– Niedda (Ozieri).

Quarto Ufficiale: Feliciani (Teramo)

VAR: Fabbri (Ravenna).

AVAR: Carbone (Napoli).

