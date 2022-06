Il Padova punta sull'esperienza: in 7 hanno già vinto una finale playoff

Solo in quattro occasioni negli ultimi 7 anni, la finale playoff di Serie C è stata giocata con la formula della doppia sfida andata/ritorno. E i dati dicono che nessuno era riuscito a vincere in trasferta la gara di andata della finale e che chi è riuscito a mantenere l'imbattibilità fuori casa al primo atto, poi ha raggiunto l'obiettivo 3 volte su 4.

Numeri che confermano i favori del pronostico per il Palermo, ma che non tengono conto di un fattore: il Padova potrà contare sull'esperienza e sull'abitudine a vincere queste sfide di alcuni suoi elementi della rosa. Confrontando infatti le due squadre, sono molti di più i giocatori biancoscudati ad aver vinto alla lotteria dei playoff rispetto a quelli rosanero.

Tra i veneti in 7 hanno trionfato nella post-season, compreso l'allenatore: il campione del mondo 2006 è riuscito a raggiungere la Serie A quando allenava il Pescara nella stagione 2015-2016. Tra i calciatori, guida il gruppo con ben due promozioni Fabio Ceravolo, che nella gara d'andata ha giocato solo gli ultimi 10', ma potrebbe partire titolare al Barbera. Due salti di categoria dalla Serie B alla Serie C con il Pisa nell'annata 2006-2007 e una promozione in Serie A con il Benevento nel 2017. A seguire Germano, che è salito in Serie B con la Pro Vercelli nella stagione 2011-2012 e Kirwan (quest'ultimo sarà assente perchè impegnato con la sua Nazionale neozelandese), promosso in B con la Reggiana nel 2020, sempre dopo i playoff. Dezi, il centrocampista del Padova, è salito poi in Serie A con il Venezia ed è stato grande protagonista del campionato cadetto 2020-2021. Anche Cissè, che, se riuscirà a mettere da parte le sofferenze legate alla pubalgia, potrebbe essere schierato titolare domenica, ha raggiunto la Serie A con la maglia del Benevento (insieme a Ceravolo), nella stagione 2016-2017.

Infine, Cosimo Chiricò, che ha ottenuto la promozione in Serie B una volta con la maglia della Virtus Lanciano nel 2012. Il bomber dei biancoscudati, a quota 14 reti segnate in stagione, vorrà il bis esattamente 10 anni dopo.

Tra le fila del Palermo, invece, chi può vantare un curriculum di tutto rispetto è Roberto Crivello, che con la maglia del Frosinone ha raggiunto la Serie B nella stagione 2013-2014 e la Serie A nel 2018, battendo proprio il Palermo nella finale playoff. Fu la notte dei palloni in campo e dell'1-0 che segnò una delle serate più buie nella storia rosanero.

© Riproduzione riservata