Padova-Palermo 0-1. Cross bellissimo di Buttaro! Bravo Ajeti ad allontanare di testa

48' Termina il primo tempo. Il Palermo chiude in vantaggio per 0-1. Decide la rete di Floriano all'11°.

46' Cross bellissimo di Buttaro! Bravo Ajeti ad allontanare di testa.

45' L'arbitro assegna 3' di recupero.

42' Occasione clamorosa per il Padova! Da situazione di calcio d'angolo colpisce di testa Santini, il pallone termina fuori di pochissimo e fa la barba al palo.

40' Calcio di punizione per il Padova da buona posizione. Valente atterra Ronaldo, l'arbitro grazia l'esterno alto di Baldini (diffidato).

38' Nervoso Oddo all'indirizzo del direttore di gara. Calcio di punizione dubbio per il Palermo.

36' Valente calcia col sinistro! Pallone alto. Poco lucido l'ex Carrarese qui.

35' Protagonista assoluto il Var fin qui.

33' Ajeti tocca il pallone con il braccio! Tutta la panchina dei rosanero chiede l'intervento del Var: il direttore di gara dice che non c'è niente.

32' Destro deviato di Brunori! Donnarumma è attento e respinge in angolo. Palermo vivo dopo la grande paura.

31' Non è goal! Si resta sullo 0-1

30' Occasione clamorosa per il Padova! Uscita a vuoto di Massolo e colpo di testa di Chiricò: Marconi salva sulla linea ma c'è un check in corso.

27' Spiovente per Brunori! L'attaccante viene beccato ancora in fuorigioco. Il secondo della sua partita.

26' Annullato un gol al Padova! Bifulco a tu per tu con Massolo aveva messo dentro ma dopo il check del Var è stato segnalato il fuorigioco.

25' Occasione Palermo! Giron anticipa il suo diretto avversario , si lancia in avanti e crossa in mezzo per Brunori che in estirada tocca la sfera che termina a lato di pochissimo.

23' Fase di stallo del match, si gioca molto a centrocampo in questo frangente.

21' De Rose intercetta il pallone prova a servire Floriano! Ajeti bravissimo a intercettare. L'ex Bari si sarebbe trovato a tu per tu con Donnarumma.

19' Cerca di fraseggiare molto il Palermo nella propria metacampo. Imbucata per Brunori che viene beccato però in fuorigioco.

16' Riparte velocemente il Padova! Il destro di Ronaldo viene ribattuto dalla retroguardia avversaria. Sarà angolo per i padroni di casa.

15' Il Palermo difende in 10 uomini quando ha il pallone il Padova. Squadra di Baldini che adesso difende e prova a ripartire.

12' Gran palla di Floriano che pesca Giron tutto solo sul binario di sinistra. Il cross del francese è intercettato. Sarà angolo per i siciliani.

11' Prova a reagire subito il Padova: il sinistro di Bifulco termina a lato.

9' Gol! Floriano sblocca la gara all'Euganeo. Due rimpalli fortuiti e la sfera termina sui piedi dell'ex Bari che non può sbagliare da due passi.

8' Calcio di punizione per il Padova: De Rose atterra Ronaldo.

6' Ronaldo calcia forte su punizione! Massolo respinge bene. Insidiosa la battuta del centrocampista patavino.

5' Fallo di Luperini su Ronaldo: calcio di punizione da posizione invitante per il Padova. Sul punto di battuta Chiricò.

4' Possesso palla per il Palermo, che riparte dai suoi centrali difensivi. La squadra di Baldini vuole imporsi da subito.

'2 Subito prima sgroppata di Valente che crossa in mezzo per Brunori: l'attaccante del Palermo non ci arriva per poco. Rosanero subito vivi e pericolosi!

1' Primo pallone giocato dal Padova che attacca da destra a sinistra

Cominciata!!!

Queste le formazioni ufficiali di Padova-Palermo, finale d'andata dei playoff di Serie C.

PADOVA: 22 Donnarumma, 3 Valentini, 4 Gasbarro, 7 Santini, 8 Germano, 10 Ronaldo, 15 Ajeti, 18 Hraiech, 27 Curcio, 28 Bifulco, 32 Chiricò. A disposizione: 1 Vannucchi, 30 Fortin, 5 Della Latta, 6 Pelagatti, 9 Dezi, 11 Jelenic, 13 Cissè, 17 Terrani, 20 Nicastro, 21 Settembrini, 24 Ceravolo, 29 Monaco. Allenatore: Oddo.

PALERMO: 12 Massolo; 25 Buttaro, 79 Lancini, 15 Marconi, 3 Giron; 20 De Rose (cap.), 21 Damiani; 30 Valente, 17 Luperini, 7 Floriano; 9 Brunori. A disposizione:1 Pelagotti, 4 Accardi, 6 Crivello, 10 Silipo, 11 Dall’Oglio, 16 Somma, 19 Odjer, 23 Fella, 27 Soleri, 33 Perrotta, 75 Felici, 77 Doda. Allenatore: Baldini.

ARBITRO: Gualtieri (Asti). Assistenti: Cavallina (Parma) – Bahri (Sassari). Quarto Ufficiale: Tremolada (Monza). VAR: Di Paolo (Avezzano). AVAR: Meli (Parma).

"E' una finale con un pubblico meraviglioso. I tifosi del Palermo e quelli del Padova stanno arrivando qui allo stadio a braccetto. Questa è l’immagine del calcio e dello sport che vogliamo. Sarà una grande finale, come prima ci sono state due grandi semifinali". Così Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ai microfoni di Sky Sport, nel pre-gara della finale d’andata dei playoff promozione di Serie C. Fra poco in scena, allo stadio Euganeo, sold out, il match Padova-Palermo.

© Riproduzione riservata