Palermo-Feralpisalò, la semifinale verrà trasmessa in chiaro: dove vederla

Palermo-Feralpisalò, la semifinale di ritorno dei Play off di Serie C verrà trasmessa domenica 29 maggio prossimo in chiaro dalla Rai. Lo ha comunicato la Lega Pro. La partita non verrà trasmessa, però, su Rai Sport ma ancora una volta l'azienda di via Mazzini ha deciso di trasmetterla live in diretta streaming sulla piattaforma Raiplay (www.raiplay.it).

La partita di andata che ha visto protagonista i rosanero, invece, era stata possibile seguirla soltanto attraverso le piattaforme a pagamento Eleven Sports e Sky Sport.

Dove vedere Palermo-Feralpisalò

La sfida Palermo-Feralpisalò, con orario d’inizio alle 20:30 potrà essere seguita in chiaro sulla piattaforma streaming RaiPlay, su Eleven Sports e su Sky Sport.

Dove vedere Padova-Catanzaro

L’incontro valido per il ritorno delle semifinali dei play off di Serie C tra Padova e Catanzaro che si disputerà sempre domenica 29 maggio ma alle ore 19, verrà trasmesso di Eleven Sports.

© Riproduzione riservata