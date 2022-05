Palermo-Feralpisalò, preso d'assalto il sito per acquistare i biglietti per la partita al Barbera

Sito preso d'assalto per l'acquisto dei biglietti per la partita Palermo-Feralpisalò in programma al barbera domenica 29 maggio.

I tifosi rosanero, prima ancora dell'andata di stasera a Salò, hanno già iniziato a pensare alla gara di ritorno. Oggi alle 13 sono iniziate le vendite dei biglietti e fin dai primi minuti sono in migliaia ad accedere online per conquistarsi un posto per assistere alla semifinale.

Il sito Vivaticket, piattaforma adibita alla vendita dei tagliandi rosanero, non ha però retto al grande afflusso sul proprio sistema tanto da dover ricorrere ad una “coda online” per permettere a tutti di accedere.

I supporter rosanero devono dunque aspettare il loro turno per gli acquisti, con attese previste di oltre un’ora. Non sono dunque mancate le proteste degli utenti, che si uniscono anche a quelle degli abbonati della stagione 2021/2022. Questi ultimi, infatti, hanno la prelazione solamente sul proprio posto fino alla giornata del 26 maggio.

Non mancano anche sui social le lamentele per una partita che si può definire quasi una "finale" e alla quale i fan del Palermo vogliono assistere a tutti i costi.

