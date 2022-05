Entella-Palermo, la partita anche su Sky: al via la vendita dei biglietti per il ritorno al Barbera

È il giorno di Virtus Entella-Palermo. Il primo atto della doppia sfida che va in scena a Chiavari, allo stadio Comunale. C'è entusiasmo tra i tifosi palermitani, ma anche quella sana tensione di chi sa che in palio c'è un "pezzo" di final four da conquistare (semifinale).

La squadra di casa, farà di tutto per vincere oggi e avere così due risultati su tre al Barbera. In teoria, la squadra di Gennaro Volpe dovrebbe provare a fare bottino pieno oggi se vuole sperare di passare il turno, in pratica nel calcio può succedere di tutto. E, per maggiori informazioni, chiedere alla Triestina di Bucchi che per poco non spegneva sogni e speranze del popolo rosanero.

Il programma di oggi

Il "destino", come lo chiama Baldini, o qualcos'altro, ha voluto che Brunori e compagni proseguissero questo sogno. O forse i bei 60 minuti giocati a Trieste, prima del crollo psico-fisico. La squadra è partita ieri alle 15.30 con un volo Palermo-Roma, poi con il treno spostamento verso Genova.

Da lì, a Chiavari, dove i calciatori rosanero stanno alloggiando. Oggi non è prevista alcuna rifinitura, pranzo alle 13 per i giocatori, poi break nelle proprie camere prima di andare allo stadio qualche ora prima del match.

Dove vedere la partita

Per chi non potrà andare allo stadio la partita sarà visibile su Sky (canale 252) o sulla piattaforma Eleven Sports. Le altre due gare in diretta su Sky Sport saranno Monopoli-Catanzaro e Feralpisalò-Reggiana. Lo ha reso noto la Lega con un comunicato sul proprio sito ufficiale.

In vendita i biglietti per il ritorno al Barbera

Intanto il Palermo ha comunicato l'inizio della vendita dei biglietti per la gara di ritorno (sabato 21 maggio) alle 12 di oggi. Anche questa volta, i prezzi sono abbastanza popolari nel tentativo di ripetere lo spettacolo andato in scena lo scorso giovedi, quando 31.801 tifosi riempirono gli spalti del Barbera.

Dunque 5 euro le curve (superiore e inferiore), 8 euro la gradinata, Tribuna Monte Pellegrino (superiore e inferiore), Tribuna laterale 14 euro, tribuna centrale inferiore 30 euro e 20 euro quella superiore.

Tutti gli abbonati alla stagione 2021/22 potranno esercitare il diritto prelazione (sia nei punti vendita che online) fino alle 15 di mercoledì 18 maggio per acquistare liberamente il biglietto per sé e per un'altra persona in qualsiasi settore dello stadio. La vendita libera partirà invece da giovedì 18 maggio alle 15.

I tagliandi saranno disponibili alla vendita fino alle 20.55 di sabato 21 maggio o comunque fino a esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:

- il sito Vivaticket

- i punti fisici Vivaticket sparsi nella provincia di Palermo e in tutto il territorio nazionale

- il punto Vivaticket presente presso il SiamoAquile Bar&Store allo stadio Renzo Barbera (tutti i giorni dalle 8 alle 20. Sabato 21 maggio fino alle 16).

