Marotta racconta: «Zamparini voleva il Genoa, gli dissi di prendere il Palermo»

«Il presidente più competente di calcio che ho avuto? È stato Zamparini, entrava molto nelle vicende calcistiche». Lo dice Giuseppe Marotta, l'amministratore delegato dell’Inter, in una lunga intervista che ha rilasciato ai microfoni di Dazn, per un racconto, «Marotta Masterclass", in onda da oggi. «Ero alla Samp - ricorda Marotta - e Zamparini voleva il Genoa, l’ho incentivato a spostarsi su Palermo, una piazza altrettanto importante, dove la squadra era di proprietà del presidente Sensi». Si sa come è andata: Zamparini prese il Palermo e lo portò in serie A.

