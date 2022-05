Entella-Palermo, le probabili formazioni. Venduti mille biglietti per i tifosi rosanero

È iniziata la marcia di avvicinamento del Palermo alla partita in programma domani sera a Chiavari contro la Virtus Entella di mister Volpe.

Dopo lo scalo a Roma nel primo pomeriggio, la squadra è arrivata oggi a Genova intorno alle 18.30 con un’assenza pesante in organico, quella di capitan De Rose che salterà il match per squalifica.

Anche Accardi non sta bene e non sembra aver - secondo le ultime dall’allenamento di oggi - recuperato dall’infortunio rimediato nella gara di andata a Trieste. Per la sostituzione del capitano rosanero possibile ballottaggio fra Odjer e Damiani, sebbene il primo sembri in pole position, considerando anche la carica agonistica - fondamentale per un match come quello di domani sera - del ghanese classe ‘95.

Buttaro invece dovrebbe sostituire nuovamente Accardi così come avvenuto nel match di ritorno contro la Triestina di domenica al Barbera.

In casa Entella pesante l’assenza del trequartista Schenetti, squalificato per due partite e dunque non disponibile nemmeno per il ritorno di sabato sera a Palermo. Squalificato anche Dessena ma solo per un turno. Il tecnico Volpe inoltre è alle prese con l’infortunio al ginocchio di Paolucci che difficilmente sarà della partita. Anche il centrale difensivo Chiosa non sta benissimo e le sue condizioni saranno rivalutate nelle prossime ore.

Oggi pomeriggio seduta di rifinitura in casa Entella e risveglio muscolare domani mattina. Nel frattempo, si sono chiuse le vendite per il settore ospiti. Incredibilmente superato il record di Trieste e, considerando che si giocherà di martedì sera, i supporter rosanero non potevano fare di più per mostrare il loro attaccamento. Per la precisione saranno 1.094 i tifosi rosanero presenti nel settore ospiti del Comunale di Chiavari.

Contento anche mister Baldini, che in conferenza stampa oggi aveva detto: "Sono felice che verranno molti tifosi: più gente è dalla nostra parte maggiore chance di dare il meglio di noi stessi. Il pubblico giovedì non ci ha messo paura, perché senza di loro non avremmo pareggiato".

Le probabili formazioni

V. ENTELLA (4-3-1-2): Borra; Coppolaro, Pellizzer, Sadiki, Barlocco; Rada, Palmieri, Karic; Meazzi; Magrassi, Merkaj.

PALERMO (4-2-3-1 ): Massolo; Buttaro, Lancini, Marconi, Giron; Odjer, Dall’Oglio; Floriano, Luperini, Valente; Brunori

