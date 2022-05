Palermo-Triestina, Baldini: «Tante difficoltà ma arriveremo alla fine e vinceremo»

Tanta sofferenza, tanto pubblico e tanto entusiasmo. Una serata in cui le emozioni, al Barbera, non sono mancate. Passano i rosanero, 1-1 contro una Triestina che per gran parte del match ha avuto il controllo della gara, passando in vantaggio al 77’.

Ci pensa Luperini, al 96’, a pareggiare i conti e portare il Palermo al secondo turno di playoff nazionali. Queste le dichiarazioni di mister Baldini in conferenza stampa post partita:

‘’Abbiamo trovato una squadra tosta che ci ha messo a dura prova. Abbiamo fatto una partita di grande carattere. Abbiamo avuto un grande pubblico ma anche il destino dalla nostra parte. Merito alla Triestina, che ci ha messi in difficoltà. In merito ai cambi non mi sbilancio più di tanto, in questa partita non riuscivo a leggere situazioni in cui potevo migliorare la squadra’’.

Sulle preoccupazioni e l’atteggiamento della squadra: ‘’Sicuramente so accettare quello che dice il campo. E il campo ha detto che la Triestina è stata tosta e ci ha messi in difficoltà. Anche la componente della fortuna però conta. Le mie convinzioni sono sempre le stesse: ho una grande squadra e un grande gruppo. E la sorte, quando è così, viene dalla nostra parte’’.

L’influenza dello stadio pieno: ‘’Il pubblico ha aiutato a non perdere la partita. Ha aiutato a tenere la partita. Se non ci fosse stato, l’avresti persa tranquillamente. Noi del pubblico abbiamo bisogno. Ci ha dato la possibilità di superare il turno. Noi siamo una squadra che non sa gestire. Stasera non siamo riusciti ad impostare bene, e siamo andati in difficoltà’’.

Gli aspetti che hanno convinto di più: ‘’Io sono convinto che arriveremo alla fine e vinceremo. Oggi potevamo andare a casa e invece il destino è stato dalla nostra parte. Le 35mila persone presenti allo stadio ci hanno incitato e questo ha permesso di pareggiare. I ragazzi hanno saputo soffrire e hanno saputo stringere i denti’’.

‘’Se riusciamo a fare il Palermo anche per un’ora, dimostriamo a tutti chi siamo. La nostra squadra è questa, ce la siamo giocati. Loro sono stati più bravi a recuperare alcuni palloni. Luperini ha fatto un grande lavoro di copertura, ma loro non sono gli ultimi arrivati. Era una squadra costruita per vincere il campionato, non scordiamolo. Hanno ottimi giocatori’’.

Su quanto accaduto tra Offredi e il raccattapalle ‘’Bisogna saper le dinamiche delle cose. A me hanno riferito che il loro portiere ha dato un pugno al raccattapalle, per questo poi i tifosi si sono innervositi. Non dal nulla, ma per quella causa’’.

