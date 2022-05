Pronostici rosa per Palermo nei playoff contro la Triestina

Il successo dell’andata ha permesso al Palermo di mettersi in una posizione di vantaggio nel doppio confronto contro la Triestina nei playoff di Serie C. La formazione rosanero, avanti di un gol dopo i primi 90 minuti, affronta domani la gara di ritorno davanti al pubblico amico, e vede vicino il passaggio del turno. I betting analyst di Olybet.it.it propendono per l’"1» in pole a 1,87, mentre il successo esterno vale 4,04 volte la posta. Poco più bassa la quota del segno «X», fissata a 3,43. Dopo lo 0-1 dell’andata, l’attesa è per un’altra sfida senza troppi acuti: l’Under prevale infatti a 1,72, mentre un match con almeno tre gol è visto a 2,02. Più alto anche il Goal, a 1,85, mentre prevale il No Goal a 1,87. Alla Triestina serve un successo con almeno due gol di scarto per ribaltare il risultato dell’andata: lo 0-2 vale però 21,5 volte la posta, mentre l’1-3 è fissato a 36. In pole tra i risultati c'è l’1-0, in quota a 6,3. (

