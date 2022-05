Cessione del Palermo, gli emissari del City Group al «Barbera»

Il City Football Group sbarca a Palermo. Due emissari del gruppo che vuole rilevare il club rosanero hanno visitato, nella giornata di ieri, lo stadio e il museo al suo interno. Un intero pomeriggio trascorso in viale del Fante, fino alle 20, quando i due, insieme ad altri soggetti italiani (presenti in città già dalla mattinata) hanno lasciato l’impianto con un van scuro. Tra i presenti, c’era Brian Marwood, in passato attaccante (tra le altre anche dell’Arsenal) e oggi dirigente del City Football Group. Managing director of global football, per la precisione, come viene indicato sul sito ufficiale del network che controlla il Manchester City e altre società calcistiche in giro per il globo. Dieci in tutto, per il momento, con Palermo che sogna di vedere un vessillo rosanero sventolare come undicesimo club della rete fondata dall’emiratino Mansur bin Zayed. Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Benedetto Giardina

