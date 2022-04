I proprietari del Manchester City interessati al Palermo, voci su una trattativa

Con il Palermo in piena corsa promozione, con la squadra che da alcune settimane gioca e vince e si propone come possibile protagonista dei playoff promozione, spuntano nuove voci sul futuro della società.

E questa volta arrivano dall'Inghilterra, come ha rivelato il noto giornalista Gianluca Di Marzio a Sky Sport, prima di Spezia-Inter: «Gli investitori stranieri continuano a essere interessati alle squadre italiane - ha detto -. Ad esempio il gruppo proprietario del Manchester City ha messo gli occhi sul Palermo, magari mi smentiranno. Insomma, tanti investitori sono interessati al nostro calcio, evidentemente vedono grandi potenzialità».

Dichiarazioni che hanno scatenato le speranze e le fantasie dei tifosi rosanero, ma al momento da viale del Fante non c'è conferma.

Solo una frase buttata lì quella di Di Marzio o c’è qualcosa di vero? Difficile averne conferma per una trattativa che sarebbe comunque molto riservata e su cui difficilmente potrebbe trapelare nulla. Lo stesso giornalista ha poi ricordato su Instagram che i proprietari del City possiedono diversi club in tutto il mondo e dunque l'ipotesi di voler mettere le mani anche sul Palermo è plausibile.

Intanto, domani (sabato 16 aprile) alle 10, i rosanero torneranno in campo allo Stadio “Renzo Barbera” per un'amichevole contro la Primavera. L'ingresso sarà libero per i tifosi e sarà consentito in tribuna coperta a partire dalle ore 9,30.

