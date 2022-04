Il Palermo a Bari senza Luperini per l'ultima partita prima dei playoff

Ultimo match della regular season e poi l’odissea playoff per i rosanero. In una delle gare più delicate della stagione, Bari-Palermo (in campo il 24 aprile) quella che potrebbe consentire ai rosa di conservare il secondo posto o eventualmente di difendere il terzo, mister Baldini dovrà fare a meno di due pedine che nelle ultime settimane hanno sempre giocato da titolari: Giron e Luperini.

E se il primo ogni tanto ha dovuto dividere la fascia con Crivello, Luperini, dall’arrivo di Baldini è un autentico punto fermo della squadra. La sua squalifica priverà i rosanero di uno degli uomini fondamentali della trequarti rosanero e il tecnico dovrà studiare qualche soluzione alternativa per compensare l’assenza del giocatore ex Trapani. Non c’è in organico un calciatore che per caratteristiche tecniche possa sostituire Luperini. Motivo per cui Baldini dovrà fare di necessità virtù e adattare qualcuno.

In alcune gare, a partita in corso, nel momento della sostituzione, Soleri è stato schierato al posto di Luperini: questa è sicuramente una prima ipotesi. Altra ipotesi potrebbe essere quella di dare fiducia ad un giocatore come Fella che con Baldini ha visto il campo solo pochissimi minuti.

Ma Fella non ha fra le sue caratteristiche quella di essere anche un giocatore che copre nella zona centrale del campo, vista la sua maggiore attitudine con l’azione d’attacco. Altra ipotesi, che richiama la precedente, potrebbe essere quella di schierare dal primo minuto Silipo, anche lui poco propenso per caratteristiche a fare da collante con il reparto centrale.

C’è infine un’altra possibile strada che Baldini potrebbe seguire e cioè avanzare di qualche metro il raggio d’azione di Dall’Oglio ed inserire Odjer al posto del centrocampista ex Catania. A meno che Baldini non voglia rinunciare al suo modulo, cosa che, fra le tante, appare l’ipotesi meno attendibile.

© Riproduzione riservata