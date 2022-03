Palermo, rientra l'allarme Covid per il Taranto: mercoledì si giocherà il recupero al Barbera

Neanche il tempo di leccarsi le ferite per la deludente gara di ieri a Pagani che il Palermo deve preparare subito la partita con il Taranto, il recupero in programma mercoledì pomeriggio al Barbera (ore 14,30).

Il match era stato rinviato per proteggere il manto erboso in occasione della gara della Nazionale, poi eliminata dalla Macedonia. Ma in queste settimane il Taranto è stato colpito da una vera epidemia Covid col numero dei tesserati che è arrivato - nei giorni scorsi - anche fino a 26 contagiati.

Rinviata la gara col Catania, in programma ieri, domenica 27, perché ancora il numero dei giocatori positivi era oltre quello consentito dalle norme vigenti, si temeva che anche il match del Barbera potesse andare incontro allo stesso destino.

Da informazioni che giungono direttamente da Taranto tuttavia sembra che il pericolo sia scampato, che la squadra abbia ripreso ad allenarsi e che molti giocatori si siano negativizzati e siano pronti a partire martedì per raggiungere Palermo. In un finale delicato di campionato, l’ennesimo rinvio sarebbe stato complicato per i rosanero che solo 4 giorni dopo riceveranno il Picerno sempre al Barbera.

© Riproduzione riservata