Paganese-Palermo, in attacco Floriano in vantaggio su Soleri

Prosegue la preparazione del Palermo in vista della gara contro la Paganese, in programma domenica pomeriggio e valida per la 34esima giornata della Serie C 2021/22. Per Silvio Baldini "problemi" di abbondanza, visto che potrà contare su tutta la rosa a disposizione tranne Marong.

Baldini, per il match in programma alle 14,30 allo stadio “Marcello Torre” di Pagani, dovrebbe schierare chi più ha dato maggiori garanzie nel corso delle ultime settimane. In porta è confermato Massolo, mentre a destra tornerà titolare Accardi. I due centrali dovrebbero essere Lancini e Marconi. Per la fascia sinistra, in vantaggio Crivello su Giron. A centrocampo, accanto a De Rose dovrebbe esserci Dall’Oglio con Damiani in panchina. Per quanto riguarda l'attacco, Valente e Luperini sicuri mentre Floriano potrebbe giocare dal primo minuto al posto di Soleri. Inamovibile come prima punta Brunori.

Sabato 26 marzo alle ore 17,30 interverrà in conferenza stampa l'allenatore del Palermo Silvio Baldini.

Le probabili formazioni

PAGANESE (3-5-2): Baiocco; Sbampato, De Santis, Murolo; Perlingieri, Zanini, Tissone, Cretella, Manarelli; Tommasini, Firenze.

Indisponibili: Castaldo, Del Regno, Diop. Squalificati: Manarelli, Bensaja

PALERMO (4-2-3-1): Massolo; Accardi, Lancini, Marconi, Crivello (Giron); De Rose, Dall’Oglio (Damiani); Valente, Luperini, Floriano (Soleri); Brunori. Indisponibili: Marong.

