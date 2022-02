Virtus Francavilla-Palermo 1-0, fine primo tempo: un rigore punisce i rosa

PRIMO TEMPO FINITO

46': fallo di Valente su Toscano e cartellino giallo per il numero 30 rosanero

1' di recupero

45': tiro in corsa di Valente con palla alle stelle

43': fallo di mano di Giron in area pugliese e calcio di punizione per la Virtus Francavilla

40': calcio di punizione di Giron con tiro debole bloccato da Nobile

36': Patierno prova a sorprendere Pelagotti con un pallonetto dalla lunga distanza ma il portiere è attento e blocca la sfera

32': gran tiro dalla distanza di Maiorino con palla a lato

31': insidioso cross di Ingrosso dalla sinistra respinto dalla difesa del Palermo

30': Nobile smanaccia la sfera in area ma né Valente né De Rose ne approfittano

27': ammonito Franco per fallo ai danni di Luperini

26': Brunori salta due difensori, ma calcia debole consentendo il recupero dei pugliesi

24': VIRTUS FRANCAVILLA-GOL. Maiorino dal dischetto non sbaglia l'1-0

23': contatto Giron-Mastropietro in area e calcio di rigore per la Virtus Francavilla

20': Maiorino entra in area rosanero fermato da Perrotta

18': assist di Floriano per Valente che rimette la sfera al centro respinta da Nobile

16': Lancini ferma fallosamente Patierno e l'arbitro fischia la punizione per i pugliesi

14': precisa conclusione di Patierno deviata dalla difesa rosanero con palla che termina in angolo

13': Palermo pericoloso con Brunori che servito da Floriano calcia su Nobile

12': appoggio difettoso di Perrotta con Pelagotti pronto ad uscire dai pali per calciare via la sfera

11': scontro Pierno-Giron e gioco fermo per consentire l'ingresso dei medici

10': Maiorino insidia la difesa rosanero ma Damiani sventa la minaccia

9': Palermo vicino al vantaggio con il tocco ravvicinato di Floriano che calcia troppo su Nobile e il portiere respinge

5': Brunori calcia debole da buona posizione ma l'arbitro ferma l'azione per fuorigioco

4': cross di Brunori fermato in angolo dalla difesa pugliese

3': lancio lungo di Giron per Brunori ma il numero 9 non riesce ad intercettare la sfera

PARTITA COMINCIATA

Queste le formazioni ufficiali della gara Virtus Francavilla-Palermo, valevole per la 29ª giornata del campionato di serie C 2021-2022, in programma alle ore 17.35.

VIRTUS FRANCAVILLA: 22 Nobile, 3 Ingrosso, 5 Idda, 6 Miceli, 7 Maiorino, 9 Patierno, 11 Mastropietro, 15 Delvino, 16 Franco (cap.), 18 Pierno, 25 Toscano. A disposizione: 1 Milli, 12 Cassano, 4 Feltrin, 8 Carella, 13 Gianfreda, 17 Caporale, 19 Prezioso, 21 Ventola, 23 Tchetchoua, 28 Rizzo, 30 De Maria. Allenatore: Taurino.

PALERMO: 1 Pelagotti; 4 Accardi, 79 Lancini, 33 Perrotta, 3 Giron; 20 De Rose (cap.), 21 Damiani; 30 Valente, 17 Luperini, 7 Floriano; 9 Brunori. A disposizione: 12 Massolo, 10 Silipo, 11 Dall'Oglio, 15 Marconi, 16 Somma, 19 Odjer, 23 Fella, 25 Buttaro, 75 Felici, 77 Doda. Allenatore: Baldini.

Arbitro: Luciani di Roma 1. Assistenti: Pascali (Bologna) - Camilli (Foligno). Quarto Ufficiale: Taricone (Perugia).

