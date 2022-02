Palermo ancora col mal di trasferta, la Virtus Francavilla vince 2-1

Nuovo stop per il Palermo. I rosanero tornano a mani vuote dalla trasferta di Francavilla Fontana. La Virtus vince 2-1 e si conferma al terzo posto con 53 punti. De Rose e compagni incassano la seconda sconfitta dall’arrivo di Silvio Baldini e si fermano a quota 45. I rosanero tornano in campo il prossimo 5 marzo, allo stadio “Barbera”, contro il fanalino di coda Vibonese. I calabresi hanno perso 3-1 in casa contro l’Acr Messina.

La cronaca

Il tecnico toscano conferma il 4-2-3-1 e davanti a Pelagotti schiera la linea difensiva composta da Accardi, Lancini, Perrotta e Giron; a centrocampo capitan De Rose con Damiani; sulla trequarti Valente, Luperini e Floriano. Brunori prima punta. Taurino con il 3-4-2-1. Nobile tra i pali, Delvino, Miceli e Idda a comporre la difesa; robusto centrocampo con Pierno, Franco, Toscano ed Ingrosso; Mastropietro e Maiorino davanti a Patierno. Gara vivace sin dai primi minuti con squadre ben disposte in campo e gioco fluido su entrambi i fronti. La formazione di casa guidata da Roberto Taurino sblocca il match al minuto 24: contatto Giron-Mastropietro in area e calcio di rigore che Maiorino non sbaglia. Nella ripresa, al 57', il raddoppio: Pierno appoggia a Patierno, che si sgancia da Lancini e la gira in porta di destro, Pelagotti non riesce ad arrivare sulla palla angolata: 2-0. Baldini prova forze fresche e manda in campo Buttaro, Silipo e Felici. I rosanero accorciano le distanze con il solito Brunori al 72’: fallo su Buttaro in piena area di rigore pugliese e calcio di rigore che il numero 9 non sbaglia (quindicesimo centro stagionale). La parte finale del match è contrassegnata dalla fitta pioggia battente e con il Palermo che prova ad acciuffare il pari. Prima del triplice fischio si annotano i tentativi di Perrotta e Silipo ma in entrambe le circostanze la palla non centra lo specchio della porta. Settima sconfitta in campionato per il Palermo che conferma il “mal di trasferta”. La corsa per un posto nei playoff subisce ancora una brusca frenata.

Il tabellino

VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-2-1): Nobile 6; Delvino 6, Miceli 6, Idda 6; Pierno 6.5, Franco 6 (46' Prezioso 5.5), Toscano 6, Ingrosso 6; Mastropietro 6.5 (78' Carella 5.5), Maiorino 7 (63' Tchetchoua 5.5); Patierno 6.5 (78' Ventola 5.5). In panchina; Milli, Cassano, Feltrin, Gianfreda, Caporale, Rizzo, De Maria. Allenatore: Taurino 6.5

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti 5.5; Accardi 5.5 (60' Buttaro 5.5), Lancini 6, Perrotta 6, Giron 6; Damiani 6 (60' Dall’Oglio 5.5), De Rose 6; Valente 5.5 (75' Felici 5.5), Luperini 5.5, Floriano 6 (60' Silipo 5.5); Brunori 6.5 In panchina; Massolo, Marconi, Somma, Doda, Odjer, Mauthe, Fella. Allenatore: Baldini 6.

ARBITRO: Luciani di Roma 6

RETI: 24' Maiorino (rigore), 57' Patierno, 73' Brunori (rigore)

NOTE: Pomeriggio freddo e con pioggia. Spettatori: 2mila circa. Ammoniti Franco, Valente, Idda, Nobile, Taurino. Angoli: 7-1 per il Palermo. Recupero: 1’; 5’.

