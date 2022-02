Palermo, Giron titolare a Francavilla: ballottaggio Valente-Felici. Ma ora pende un sequestro societario

Silvio Baldini scioglie gli ultimi dubbi in vista della gara contro la Virtus Francavilla, in programma domani (ore 17.30) sul terreno di gioco dei pugliesi. Fra infortuni e squalifiche il tecnico di Massa deve rinunciare solo a due pedine. In difesa non ci sarà Crivello, ancora alle prese con la lesione distrattiva di primo grado sul gemello mediale del polpaccio destro. Soleri, invece, deve scontare un turno di stop inflitto dal giudice sportivo per l'ammonizione (la quinta stagionale) rimediata nel corso della gara con la Turris.

Doda torna a disposizione, chance per Silipo?

Nel 4-2-3-1 che Baldini conferma contro la squadra di Taurino tra i pali c'è Pelagotti. Linea difensiva composta da Accardi a destra, Lancini e Perrotta centrali e Giron sulla sinistra. Il francese, come ha confermato Baldini nel corso della conferenza prematch, gioca titolare preferito a Doda. L'albanese è a disposizione e parte dalla panchina. Nessuna sorpresa a centrocampo con l'impiego dal primo minuto di capitan De Rose al fianco di Damiani. Non è da escludere l'innesto di Dall'Oglio e in quel caso l'ex Empoli si accomoderebbe in panchina. Luperini e Floriano (o Silipo) trequartisti alle spalle della prima punta Brunori. Ballottaggio per una maglia a destra fra Valente, rientrato in gruppo giovedì, e Felici. L'ex Lecce potrebbe spuntarla e indossare la maglia da titolare.

Dirige l'arbitro Luciani di Roma

Sarà Francesco Luciani di Roma 1 a dirigere la gara Virtus Francavilla-Palermo. L'arbitro laziale sarà coadiuvato dagli assistenti Pietro Pascali di Bologna e Stefano Camilli di Foligno. Quarto ufficiale Simone Taricone di Perugia.

Virtus Francavilla-Palermo, i precedenti

Virtus Francavilla e Palermo si affronteranno per la quinta volta tra i professionisti. Nelle quattro partite giocate, una vittoria per i pugliesi e tre per i rosanero. Il primo incontro alla Nuovarredo Arena risale all’ultima giornata della stagione 2020/2021, nella quale la Virtus Francavilla è stata sconfitta 3-1 dal Palermo.

Le probabili formazioni

VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-2-1): Nobile; Delvino, Miceli, Idda; Pierno, Franco, Toscano, Ingrosso; Mastropietro, Maiorino; Patierno. Allenatore: Taurino.

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Accardi, Lancini, Perrotta, Giron; De Rose, Damiani; Felici (Valente), Luperini, Floriano (Silipo); Brunori. Allenatore: Baldini.

Querelle Hera Hora, sequestro conservativo per 2,35 milioni

"Il Tribunale di Catania - si legge in una nota pubblicata dal sito ufficiale del Palermo calcio - , intervenuto nel secondo grado di giudizio nella causa intentata dal Italplaza Sports LLC di Tony Di Piazza, dopo il rigetto integrale in primo grado, ha disposto il sequestro conservativo nella misura di euro 2,35 milioni. Ciò muovendo dal valore stabilito dal perito incaricato dal Tribunale di Palermo, dott.ssa Stefania Chiaruttini (euro 2,2 milioni) su richiesta di Hera Hora, infatti volta a contrastare la pretesa del Sig. Di Piazza di ottenere 11,9 milioni di euro".

“Il Sig. Di Piazza non ha ragione di preoccuparsi: nessuno gli vuole togliere ciò che gli spetterà una volta che il Tribunale avrà completato le sue verifiche definitivamente stabilendo il dovuto. Ma, per rassicurare i tifosi: in nessun caso tutto questo avrà riflessi sul Palermo, che deve essere tenuto al riparo da eventuali speculazioni o informazioni fuorvianti. Tale contenzioso infatti riguarda i soci di Hera Hora e non affligge in alcun modo il bilancio e la stabilità economica del Palermo”, ha detto Dario Mirri, presidente del Palermo FC.

© Riproduzione riservata