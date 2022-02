Palermo, Lancini torna al centro della difesa: Accardi e Floriano titolari

Il Palermo si prepara alla sfida di domani pomeriggio (sabato 12 febbraio) contro la Juve Stabia. La truppa di Silvio Baldini torna a giocare al "Barbera" (ore 17.30) contro i due pareggi consecutivi che hanno frenato la corsa di De Rose e compagni. Silvio Baldini sembra aver delineato la formazione che scenderà in campo contro i campani ma, come ha specificato lo stesso tecnico di Massa in conferenza stampa pre-match, aspetterà l'ultimo allenamento prima di definire l'elenco dei titolari.

Dall'Oglio, Doda e Buttaro out

Confermata dallo stesso allenatore rosanero la presenza tra i pali di Pelagotti, con Massolo che si siederà in panchina. Tra infortuni e squalifiche cambia il pacchetto arretrato. Dall'Oglio, Doda e Buttaro non saranno della partite per guai fisici, Marconi è stato fermato per un turno dal giudice sportivo. Al rientro da squalifica, invece, Lancini. I quattro che formeranno la linea difensiva saranno Accardi a destra, Lancini e Perrotta centrali e Giron sulla sinistra. A centrocampo i titolari saranno il capitano De Rose e l'ex Empoli Damiani con Odjer in panchina. Per l'attacco, conferma per Brunori punta centrale. Alle spalle dell'ex Juve Under 23 agiranno Valente, Luperini e Floriano. Felici e Silipo pronti a subentrare nel corso della partita.

Il tecnico della Juve Stabia: "Gara difficile per entrambe"

Vigilia di match anche per Stefano Sottili, tecnico della Juve Stabia, che presenta la sfida contro i rosanero. "Sarà una gara dal fascino di categoria superiore, per passato, tradizione, strutture - . Mi aspetto quindi una bella gara. Entrambe le squadre puntano a vincere e alla fine ne beneficia lo spettacolo, non sarà facile sia per noi che per il Palermo". Le "verspe" giallonere dovranno fare a meno degli indisponibili Pozzer, Squizzato, Tonucci. Nel 4-2-3-1 scelto dal tecnico dei campani Eusepi è la punta centrale con il supporto di Ceccarelli, Stoppa e Bentivegna.

Le probabili formazioni

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Accardi, Lancini, Perrotta, Giron; De Rose, Damiani; Valente, Luperini, Floriano (Felici); Brunori. Allenatore: Baldini.

JUVE STABIA (4-2-3-1): Dini; Donati, Troest, Caldore, Dell’Orfanello; Scaccabarozzi, Altobelli; Ceccarelli, Stoppa, Bentivegna; Eusepi. Allenatore: Sottili.

Arbitro: Collu di Cagliari

