Il Palermo cambia dopo il flop nel derby, ipotesi Giron e Perrotta dall'inizio col Campobasso

Dimenticare in fretta il derby con l'Acr Messina. È questo l'imperativo in casa Palermo il giorno dopo l'esito del match giocato al "Barbera", pareggiato sul 2-2 dopo aver chiuso la prima frazione di gioco in vantaggio di due reti. L'incredibile "blocco" ha dato il via ad una gara in affanno per i rosanero che hanno subito la prima rete dei messinesi e successivamente il raddoppio per poi arrancare nella parte finale della partita rischiando di tracollare. Una prestazione dai due volti per De Rose e compagni che già in altri episodi, sotto la precedente guida tecnica, hanno "spento la luce" nel corso della partite consentendo all'avversario di turno di tenere le redini del gioco.

Una preoccupante "pausa" che il tecnico rosanero Silvio Baldini ha provato a chiarire nel corso della conferenza post gara ("Ci sono delle situazioni negative che quando nascono vuol dire che abbiamo messo del nostro. Non c'era niente che facesse pensare ad un epilogo così..."), fiducioso però che non ci si trovi in futuro, ancora una volta, a vedere una frenata del genere. In classifica il Palermo compie un piccolo passo in avanti, si porta a quota 38 punti, al settimo posto ed a quattro lunghezze dalla seconda posizione mantenuta dal Monopoli. Il Bari sembra davvero irraggiungibile dall'alto dei suoi 51 punti.

Il calendario, archiviato il recupero infrasettimanale, presenta ai Rosa la trasferta sul terreno di gioco del Campobasso. Allo stadio "Nuovo Romagnoli" calcio d'inizio alle 17.30. I molisani hanno pareggiato 1-1 allo "Iacovone" di Taranto e occupano la quattordicesima posizione con 26 punti. Domenica prossima Baldini potrebbe cambiare alcune pedine nel 4-2-3-1: in difesa potrebbe tornare titolare Perrotta, inserito nel corso del derby al posto del deludente Marconi. Anche Giron è entrato a gara in corso a posto di Crivello dimostrando una maggiore freschezza atletica. In attacco Floriano ha giocato dal primo minuto faticando un pò per poi cedere il posto a Felici. L'ex Lecce potrebbe avere una nuova chance da titolare contro il Campobasso. Assenza certa per Lancini: il difensore è stato ammonito nel corso del derby e, diffidato, va in squalifica per la prossima partita.

“La partita contro il Palermo - ha detto il tecnico del Campobasso, Mirko Cudini - sarà difficile ed importante. Una squadra che sta facendo un campionato al vertice”. Nella gara d'andata i rosanero vinsero per 3-1. Il turno si completa oggi (3 febbraio) con due positicipi: l'Avellino riceve la Juve Stabia nell'ennesimo derby campano. Il Potenza, fanalino di coda con 15 punti ospita il Foggia di Zeman (31).

Le probabili formazioni

CAMPOBASSO (4-3-3): Zamarion; Fabriani, Sbardella, Magri, Vanzan; Tenkorang, Candellori, Persia; Rossetti, Emmausso, Di Francesco. Allenatore: Cudini.

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti ; Buttaro, Lancini, Perrotta, Giron; Damiani, De Rose; Valente, Luperini, Felici; Brunori. Allenatore: Baldini.

