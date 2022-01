Palermo, Baldini si gode il ritorno al Barbera: "Vittoria meritata ma dobbiamo migliorare"

Prima vittoria in campionato per il Palermo sotto la gestione tecnica di Silvio Baldini. I rosanero superano 2-0 al "Barbera" il Monterosi grazie alle reti di Damiani e Felici e si portano a quota 37 punti in classifica. Ad un primo tempo con poche idee e rare insidie per la porta di Pelagotti, ha fatto seguito la seconda frazione di gioco nella quale De Rose e compagni, complici i cambi adottati da Baldini (vedi Soleri) hanno dato lo sprint giusto per portare in cassaforte tre punti preziosi.

L'allenatore rosanero: "Avremmo potuto fare più gol"

A fine gara l'ex tecnico della Carrarese rilegge la gara contro il Monterosi che ha segnato il suo ritorno al "Barbera" nella seconda esperienza alla guida del Palermo. "Abbiamo fatto due gol ma ne avremmo potuto fare di più (Soleri ha divorato il tris in pieno recupero) - ha detto Baldini in conferenza post match -. Dobbiamo migliorare, prendere fiducia e anche autostima. Entrare dopo tanti anni allo stadio di Palermo mi sembrava qualcosa di surreale, il calcio ha un qualcosa di magico che nessuno sa spiegare. Ero molto fiducioso, i ragazzi volevano fare qualcosa di importante, sono contento perché meritavano questa vittoria. Dobbiamo migliorare, a volte sbagliavamo dei passaggi semplici e se ci lasciamo prendere dalla paura si va in difficoltà".

Baldini: "Devo gestire le forze del gruppo"

Baldini commenta la prova di alcuni giocatori. "Buonissima partita di Luperini, bene anche Soleri che ha giocato una gran partita a Catanzaro e meritava di giocare. Damiani e Felici sono due giovani veterani ma anche loro devono migliorare. Floriano e Crivello hanno giocato bene, magari con qualche fatica per aver fatto una sosta lunga, così come Felici", Mercoledì i rosa tornano al "Barbera" per giocare il recupero contro l'Acr Messina. "La squadra sta bene soprattutto mentalmente. Nel nostro cammino ci sono varie partite e devo gestire le forze del gruppo, non ci sono titolari o riserve. Tutti devono essere sempre utili alla causa”.

Il tecnico del Monterosi: "Buona prestazione contro grande squadra"

Il Monterosi incassa la sconfitta stagionale numero otto e scivola al quindicesimo posto con 24 punti. A fina gara arriva l'analisi del tecnici dei biancorossi laziali, Leonardo Menichini: "Buona prestazione contro una squadra in salute, una grande squadra - ha detto - . Il Palermo ci ha pressato molto ma abbiamo avuto le nostre opportunità come il palo con Adamo e alcune buone ripartenze. Direi che la squadra la prestazione l'ha fatta. Abbiamo concesso degli spazi che hanno esaltato le qualità dei rosanero".

