Il Palermo prepara il derby con l'Acr Messina, Peretti va al Grosseto

La vittoria per 2-0 ai danni del Monterosi ha segnato nel migliore dei modi il ritorno di Silvio Baldini al "Barbera". Il Palermo ha liquidato la pratica laziale con le reti di Damiani e Felici al termine di una gara che ha visto i rosanero incisivi solo nella seconda frazione di gioco. Tre punti che portano De Rose e compagni a due lunghezze dal secondo posto. Mercoledì prossimo (2 febbraio) si torna in campo per il recupero di campionato, ancora in casa, contro l'Acr Messina.

Staffetta Felici-Floriano, Soleri al posto di Brunori

Il tecnico di Massa domenica ha annotato buone indicazioni e nel derby contro i giallorossi messinesi potrebbe riproporre per gran parte la formazione iniziale che ha giocato e vinto col Monterosi. In porta non è da escludere una nuova staffetta fra Pelagotti e Massolo (quest'ultimo impiegato a Catanzaro). A centrocampo De Rose e Damiani (primo gol in rosanero) dovrebbero tenere le redini del gioco. Sulla trequarti Felici (splendido gol del raddoppio) dovrebbe indossare la maglia da titolare al posto di Floriano e non è da escludere l'impiego dal primo minuto di Soleri al centro dell’attacco al posto di Brunori.

Peretti saluta i rosanero

Il Palermo ha ceduto le prestazioni del difensore Manuel Peretti al Grosseto con la formula del prestito secco fino al 30 giugno. "A Manuel il miglior in bocca al lupo per la sua nuova avventura da parte del presidente Dario Mirri e di tutta la famiglia del Palermo F.C", si legge in una nota del club.

Palermo-Acr Messina, dirige Pascarella di Nocera Inferiore

A dirigere Palermo-Acr Messina sarà l'arbitro Mattia Pascarella della sezione di Nocera Inferiore. Il fischietto campano sarà coadiuvato dagli assistenti Michele Somma di Castellammare di Stabia e Andrea Nasti di

Napoli.

Le probabili formazioni

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti (Massolo); Doda, Lancini, Marconi, Giron; Damiani, De Rose; Felici, Luperini, Valente; Soleri (Brunori). Allenatore: Baldini

ACR MESSINA (3-5-2): Lewandowski; Angileri, Celic, Carillo; Rondinella, Fofana, Damian, Fazzi, Simonetti,; Adorante, Balde. Allenatore: Raciti.

Settore giovanile, vaccini per oltre 100 atleti e familiari

Allo stadio Barbera si è tenuta oggi una speciale seduta di vaccinazione per oltre 100 atleti e familiari delle squadre giovanili del Palermo, grazie alla collaborazione tra lo staff medico del settore giovanile e l’ASP di Palermo. Un impegno comune per garantire il rispetto del protocollo federale e sensibilizzare allo sviluppo della campagna vaccinale soprattutto nei confronti dei più giovani. Per l’occasione, insieme ai medici, è intervenuto allo stadio anche il commissario per l’emergenza covid a Palermo Renato Costa, accolto dall’amministratore delegato del Palermo Rinaldo Sagramola.

