Palermo-Monterosi, abbondanza in difesa per Baldini: ballottaggio Accardi-Doda

Tutto pronto per il debutto del Palermo allo stadio "Barbera" nella prima gara del 2022 davanti ai propri tifosi. Domenica 30 gennaio alle 17.30 capitan De Rose e compagni entreranno in campo per la prima delle due gare consecutive in casa. L'avversario il Monterosi Tuscia, sorpredente matricola laziale che all'andata fermò i rosanero sull'1-1. Mercoledì 3 febbraio i rosanero ospiteranno l'Acr Messina.

Ultime disposizioni tecnico-tattiche per Baldini in vista della della gara contro i biancorossi di Michelini. La squadra si è allenata proficuamente nel corso della settimana sui campi dello Sport Village di Tommaso Natale. Il gruppo ha lavorato praticamente al completo (assenti solo Marong e Peretti) con il sostegno dei due nuovi arrivi, Damiani e Felici, già ammirati nel pareggio a reti inviolate di Catanzaro. Rispetto alla gara d'andata non ci sarà Almici: il difensore si è trasferito alla Spal a titolo definitivo. Domani, sabato 29 gennaio, alle ore 12:15 conferenza stampa di Baldini.

Confema per Damiani al fianco di De Rose

Le ultime indicazioni registrano molti dubbi in difesa con un folto gruppo di calciatori a contendesi quattro posti nella linea arretrata da schierare davanti a Pelagotti. Accardi ha recuperato dal fastidio al polpaccio e dovrebbe tornare sulla fascia destra: il calciatore palermitano è in ballottaggio con l'albanese Doda ma dovrebbe spuntarla. Al centro Lancini e Marconi sembrano avere maggiori chance di partite titolari, anche se potrebbe trovare conferma l'ipotesi di far giocare almeno uno fra Perrotta e Buttaro. Somma scalpita ma dovrebbe partire dalla panchina. Giron confermato sulla sinistra. In mediana le due maglie da titolare dovrebbero indossarle De Rose e Damiani con Dall'Oglio e Odjer pronti a subentrare nel corso del match. Non sembrano invece esserci dubbi sui trequartisti da schierare alle spalle della punta avanzata Brunori. L'asse composto da Valente, Luperini e Felici sembra aver convinto il tecnico di Massa che dovrebbe confermarlo anche contro i laziali.

Il Monterosi si affida al tandem d'attacco Buglio-Artistico

Il Monterosi si presenta al "Barbera" galvanizzato dalla vittoria interna ai danni del Potenza. Il 3-1 rifilato ai lucani ha trasmesso grinta nel gruppo biancorosos che si sta allontanando dalla zona playout e punta deciso al traguardo salvezza. Nel 4-4-2 solitamente schierato da mister Menichini, tra i pali conferma per Alia; la difesa è composta da Tartaglia, Borri, Rocchi e Tonetto; a centrocampo la linea vede i nomi di Adamo, Basit, Parlati e Cancellieri; il tandem d'attacco è formato da Buglio e da Artistico. Il club ha acquisito nelle ultime ore il portiere Riccardo Daga, classe 2000, cresciuto nelle giovanili del Cagliari per poi passare all’Arezzo e in seguito alla Viterbese, dalla quale è stato preso in prestito. La gara contro il Palermo è la prima di un trittico impegnativo per il Monterosi: dopo i rosanero le sfide contro Bari e Taranto, entrambe allo stadio "'Enrico Rocchi".

Le probabili formazioni

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Accardi (Doda), Lancini, Marconi (Perrotta), Giron; De Rose, Damiani (Odjer); Valente, Luperini, Felici; Brunori. Allenatore: Baldini.

MONTEROSI (4-4-2): Alia; Tartaglia, Borri, Rocchi, Tonetto; Adamo, Basit, Parlati, Cancellieri; Buglio, Artistico. Allenatore: Menichini.

Arbitro: Stefano Nicolini di Brescia

