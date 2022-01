Il gran ballo dei debuttanti, Damiani e Felici piegano il Monterosi e lanciano il Palermo

Damiani e Felici le firme del primo successo del Palermo targato Baldini. I due nuovi volti dei rosanero, al debutto al Barbera, siglano le reti che valgono il successo per 2-0 ai danni del Monterosi (all’andata 1-1). Allo stadio “Barbera” gara dai due volti: nel primo tempo rosanero imprecisi e troppo macchinosi nella costruzione del giorno e prima frazione a reti inviolate. Nella seconda parte del match, con l’ingresso di Soleri, il Palermo ha messo la marcia giusta e con pochi rischi (palo di Adamo) ha messo in cassaforte i tre punti. Mercoledì prossimo seconda gara casalinga consecutiva per De Rose e compagni con il recupero con l’Acr Messina.

La cronaca

Baldini conferma il 4-2-3-1: in porta la maglia da titolare è andata a Pelagotti che riprende il posto dopo la parentesi Massolo, schierato a Catanzaro. La difesa a 4 con Accardi, Lancini, Marcon e Crivello; in mediana Damiani al fianco di capitan De Rose; sulla trequarti la novità Floriano (Felici in panchina) con Luperini e Valente; Brunori al centro dell’attacco. Il Monterosi con il 3-5-2: davanti al portiere Alia, difesa con Tartaglia, Borri e Rocchi; a centrocampo Verde, Adamo, Parlati, Buglio, Cancellieri; in avanti il tandem composto da Ekuban e Caon. Al 3'cross dalla destra del Palermo con Borri pronto ad anticipare di testa gli attaccanti avversari. Al 5' Valente ci prova con un gran tiro dalla distanza ma la mira è imprecisa e la palla termina sopra la traversa. Due minuti dopo lancio lungo di De Rose per la testa di Brunori anticipato dall'uscita di Alia. Al 19' si fa vedere il Monterosi con l'azione personale di Caon fermato da Crivello. Il Palermo prova a spingere sull’acceleratore e si imbatte sulla difesa del Monterosi. Al 24’ delizioso assist di tacco di Brunori per Floriano ma l'ex Bari non segue l'azione. Al 30' prima vera occasione per il Palermo con la palla sui piedi di Brunori che scivola in area al momento di concludere consentendo l'intervento di Alia. Ancora Brunori al 37'ma il colpo di testa del numero 9 termina alto. Lo stesso attaccante al minuto 41 su calcio di punizione manda la sfera sul fondo. Al 43' Floriano entra in area e calcia in porta con palla deviata in angolo. Prima del riposo Valente da posizione defilata calcia sull’esterno della porta laziale. Nella ripresa subito un cambio per i rosa con l’ingresso di Soleri al posto di Luperini. Al 3’ brivido per i rosa con il tiro di Cancellieri respinto da Pelagotti. Un minuto dopo ci prova Floriano ma la mira è imprecisa. All’11’ il Palermo sblocca il match: Damiani raccoglie palla dentro l’area del Monterosi e infila il portiere Alia. Al 20' Pelagotti sbaglia il tempo per l'uscita con la difesa rosanero costretta ad anticipare in angolo la conclusione di Ekuban. Al 21' Monterosi pericoloso con il tiro di Adamo e palla che colpisce il palo. Al 23' doppio cambio per il Palermo. Fuori Crivello e dentro Giron, in campo Felici al posto di Floriano. Al 41’ la perla di Felici per il 2-0 rosanero. Splendido tiro a girare dell’ex Lecce e palla in fondo al sacco con Alia battuto. Al 45' Soleri si divora il tris. Il numero 27 salta difensori e portiere ma calcia sul palo.

Il tabellino

PALERMO: (4-2-3-1): Pelagotti 5.5; Accardi 5.5, Lancini 6, Marconi 6, Crivello 5.5 (23’st Giron 5.5); Damiani 6.5, De Rose 6.5 (42’st Odjer sv); Floriano 6 (23’st Felici 6.5), Luperini 5 (1’st Soleri 6.5), Valente 6.5; Brunori 6. In panchina: Massolo, Silipo, Dall’Oglio, Somma, Perrotta, Fella, Buttaro, Doda. Allenatore: Baldini 6.5

MONTEROSI (3-5-2): Alia 5.5; Tartaglia 5.5, Borri 5.5, Rocchi 5.5; Verde 6 (27’st Milani sv), Adamo 6, Parlati 6, Buglio 6 (36’st Tonetto sv), Cancellieri 5.5, Ekuban 5, Caon 5.5 (27’st Franchini sv). In panchina: Daga, Mbende, D’Antonio, Basile. Allenatore: Menichini 6.

Arbitro: Nicolini di Brescia 5.5

Reti: 11’st Damiani, 41’st Felici

Note: Pomeriggio fresco, terreno in buone condizioni. Spettatori: 4748 circa. Ammoniti: Verde, Marconi, De Rose, Felici. Angoli: 6-3. Recupero: 0’; 5’.

