Palermo, Baldini pronto al debutto al Barbera: "Ottime sensazioni"

Tutto pronto in casa Palermo per l'esordio al Barbera. I rosanero domani pomeriggio (ore 17.30) giocano la prima gara casalinga del nuovo anno: l'avversario il Monterosi. Alla vigilia del match contro i laziali, Silvio Baldini fa il punto sul momento che sta attraversando la sua squadra e sui nuovi arrivi. Per il tecnico di Massa sarà il ritorno nello stadio che lo vide protagonista nella sua prima esperienza sulla panchina del club siciliano.

Baldini: "Catanzaro occasione persa, pronti a dare il massimo"

"È sempre stato nei miei pensieri, un premio alla mia vita, non alla carriera. Spero di dare alla squadra la massima personalità, di rimanere sempre me stesso. Ho ottime sensazioni, vedo molta voglia di fare e di dimostrare chi siamo. Sono fiducioso. La città che rappresentiamo ha una cultura importante e un certo modo di vedere il calcio. Voglio essere considerato come un tifoso che ha l’opportunità di allenare la squadra della propria città". Sul cammino dei rosanero in campionato ha detto: "Da domani fino alla fine del mese di febbraio avremo otto partite e sceglierò di volta in volta i calciatori che staranno meglio. Il pareggio a Catanzaro è frutto di una grande prestazione, ce la siamo giocata senza paura. Occasione persa? Quando non si vince è sempre così. Credo che la mia squadra domani darà l’anima per conquistare qualcosa di positivo. La prestazione è d’obbligo e con questa può arrivare anche la vittoria”.

Dall'Oglio out, dubbio Pelagotti o Massolo tra i pali

L'allenatore rosanero analizza i singoli giocatori. "Brunori e Soleri faranno un’ottima carriera, possono coesistere, ma servirà lavoro. Dall'Oglio abbiamo preferito farlo riposare per il problema al quadricipite, valuteremo nelle prossime ore. Luperini è utile alla causa ma credo che in rosa abbiamo diversi giocatori che possono fare quel ruolo. Massolo o Pelagotti? Sceglierò dopo una riunione con i preparatori dei portieri. Damiani deve dimostrare il suo valore e che è più in forma di altri, ha la possibilità di giocare titolare. Può giocare in tutte le zone del campo". Infine un bilancio sulle (poche) operazioni di mercato. "Sono venuto e ho accettato tutto quello che c’era da accettare, sono felice. Se riusciamo a migliorarci questa squadra non ha bisogno di acquisti".

Il tecnico del Monterosi: "Col Palermo gara difficilissima"

“Il Palermo è partito con il favore dei pronostici per questo campionato insieme al Catanzaro e al Bari. Ha una rosa di grande valore e credo che con un allenatore di spessore come Baldini - ha spiegato il tecnico del Monterosi Leonardo Menichini alla vigilia della sfida contro i rosanero - , che tra l’altro è un caro amico e non vedo l’ora di incontrarlo e salutarlo – possa fare davvero un grande campionato. Sarà una partita difficilissima, molto dura. Noi dobbiamo fare una grande prestazione perché altrimenti è difficile uscire dal campo con un risultato positivo, sebbene ci siamo preparati bene e cercheremo di fare una bella gara per metterli in difficoltà". Il mercato del Monterosi. "La squadra è concentrata sulla partita - sottolinea Menichini - , ha vissuto una settimana abbastanza serena sebbene siamo nel periodo di calciomercato e le notizie, vere o meno che siano, viaggiano sui giornali e sul web. Ma loro si sono allenati con l’attenzione giusta e non hanno subìto alcun tipo di ripercussione".

Le probabili formazioni

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti (Massolo); Accardi (Doda), Lancini, Marconi (Perrotta), Giron; De Rose, Damiani (Odjer); Valente, Luperini, Felici; Brunori. Allenatore: Baldini.

MONTEROSI (4-4-2): Alia; Tartaglia, Borri, Rocchi, Tonetto; Adamo, Basit, Parlati, Cancellieri; Buglio, Artistico. Allenatore: Menichini.

Arbitro: Stefano Nicolini di Brescia

