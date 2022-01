Il Palermo prosegue gli allenamenti con i superstiti, ipotesi Crescenzi in difesa

Sono rimasti davvero in pochi i calciatori del Palermo ad allenarsi in vista della ripresa del campionato di serie C. I rosanero, Covid permettendo, torneranno in campo il prossimo 24 gennaio in trasferta contro il Catanzaro. E proprio la diffusione della variante Omicron sta decimando il gruppo a disposizione del tecnico Silvio Baldini. In totale sono venti i calciatori fermi a causa della riscontrata postività, quattro i positivi tra i membri dello staff.

I calciatori negativi al test molecolare proseguono gli allenamenti al fianco di Mario Alberto Santana, ex capitano e attuale membro del settore giovanile del club. In virtù dell'aumento dei contagi la squadra tornerà ad allenarsi il prossimo martedì 11 gennaio sul terreno di gioco dello Sport Village di Tommaso Natale.

Sul fronte calciomercato il Palermo ha provato a sondare il terreno con il Taranto per provare ad ingaggiare Giuseppe Giovinco, fratello dell'ex Juventus Sebastian. Sul giocatore c'è anche il forte interesse del Cosenza ma il club pugliese al momento non sembra intenzionato a privarsi dell'attaccante. Per il reparto difensivo i rosanero potrebbero valutare l'ipotesi Luca Crescenzi che nella scorsa stagione ha vinto il campionato di serie C con il Como. Sul centrale c'è concorrenza tra più società: oltre al Palermo ci sarebbe anche l'interesse di Viterbese e Renate.

© Riproduzione riservata