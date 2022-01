Dilaga il contagio nel Palermo calcio, aumentati a 25 i casi: 20 sono giocatori

Aumenta il focolaio di Covid 19 nel Palermo calcio, con i contagiati che salgono a ben 25 , di cui 20 giocatori, praticamente tutta larosa. Fino a due giorni fa, i casi erano 20, cui cui 15 giocatori.

Tutti gli interessati si sono ritirati in quarantena nel proprio domicilio, mentre i calciatori risultati negativi (pochi a questo punto) rimangono a disposizione per i prossimi allenamenti programmati, sempre nel rispetto di tutte le normative sanitarie vigenti.

La serie C, ricordiamo, era già stata posticipata visto l'incredibile numero di calciatori positivi al Covid, che ha fatto posticipare anche la 22esima giornata.

"Attualmente ci sono 270 calciatori positivi su 1700 nei club di Lega Pro: i modelli matematici ci dicono che i contagi aumenteranno nella popolazione nei prossimi giorni, dobbiamo prenderne atto", ha detto Francesco Ghirelli, presidente della Lega di Serie C. "La salute - aggiunge Ghirelli - è un bene primario, noi come calcio dobbiamo ragionare da sistema: parlerò con il consiglio direttivo e deciderò in base ai dati aggiornati, ma la tendenza mi pare chiara".

Intanto nelle giornate del 16 e 23 gennaio potranno assistere in presenza alle gare di serie A al massimo 5.000 spettatori. Lo ha deciso l’assemblea di Lega convocata d’urgenza.

