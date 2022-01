Il Covid stravolge la tabella di marcia di Baldini, si allontana l'arrivo di Nzita

Tra positività al Covid, rumors di calciomercato e allenamenti (Covid permettendo) prosegue la prima parte dell'anno per il Palermo sotto la nuova guida tecnica di Silvio Baldini. Il club rosanero ha messo a segno il primo rinforzo, il ritorno di Mattia Felici, pronto ad iniziare la sua nuova avventura in Sicilia. Il resto del gruppo lavora agli ordini dello staff tecnico per preparare la prima gara del 2022, salvo ulteriori slittamenti a causa della larga diffusione della variante Omicron. I casi di positività registrati oggi hanno ovviamente stravolto il normale programma del gruppo rosanero. Si attende l'esito dei tamponi per poi riprendere, a partirte da domani, le normali sedute agli ordini dell'allenatore di Massa.

Anche il Catanzaro segue il centrocampista Damian

Sul fronte calciomercato, oltre al Palermo, ci sarebbe anche il Catanzaro sul centrocampista classe 1996 Filippo Damian. Il giocatore dell'Acr Messina è in prestito dal club giallorosso dalla Ternana, proprietaria del cartellino con la quale ha vinto lo scorso campionato di serie C. Anche su un altro calciatore seguito dal Palermo, Nzita del Pescara, sarebbe nato nelle ultime ore l'interesse concreto di un club in concorrenza con i rosanero per provare a concludere il trasferimento. Sul terzino ci sarebbero anche i francesi del Sochaux.

