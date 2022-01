Allenamenti a ranghi ridotti per il Palermo, lunedì nuovo ciclo di tamponi

Il Covid ferma il campionato ma il Palermo, nonostante i numerosi casi di positività, prosegue gli allenamenti. Mister Baldini continua ad osservare il gruppo rosanero alla ricerca di schemi e tattiche per presentarsi al ritorno in campo con le idee chiare. Omicron permettendo, c'è ancora davanti gran parte della stagione e, in base al nuovo calendario stilato dalla Lega Pro, De Rose e compagni torneranno a giocare una gara ufficiale il prossimo 24 gennaio allo stadio "Ceravolo" in casa del Catanzaro. I giallorossi calabresi registrano due elementi del gruppo squadra positivi, ai quali si aggiungono ulteriori due giocatori posti in isolamento precauzionale, avendo avuto contatti con soggetti positivi in famiglia.

Gli allenamenti agli ordini del tecnico di Massa proseguono solo per i calciatori negativi. Giovedì la seduta con partitella improvvisata sulla sabbia della spiaggia di Mondello per quei giocatori che non erano risultati positivi al tampone molecolare: Almici, Corona, Felici, Grotta, Lancini, Peretti, Silipo, Soleri, Somma e Valente. Il lavoro è proseguito oggi con una seduta su atletica e tecnica personalizzata. Allenamento anche nelle giornate di sabato e domenica. Lunedì 10 gennaio nuovo ciclo di tamponi per i calciatori negativi.

