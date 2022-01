Covid, rischio focolaio al Palermo: attesa tamponi molecolari per calciatori e staff

Possibile focolaio di Covid 19 nel Palermo calcio. Sarebbero, secondo indiscrezioni, tra le 10 e le 15 le positività emerse negli ultimi giorni dopo uno screening giornaliero di controlli al quale si sono sottoposti i giocatori del club di viale del Fante.

Nella giornata di oggi era emersa una positività e così, dopo un ulteriore giro di rapidi antigenici, avrebbe evidenziato oltre una decina di ulteriori positività al Covid-19 tra componenti della rosa e membri dello staff. Come sempre succede, ora, si attende l'esito dei molecolari.

La serie C, ricordiamo, era già stata posticipata visto l'incredibile numero di calciatori positivi al Covid. Adesso il virus potrebbe mettere a rischio anche la 22^ giornata. "Attualmente ci sono 250 calciatori positivi su 1700 nei club di Lega Pro: i modelli matematici ci dicono che i contagi aumenteranno nella popolazione nei prossimi giorni, dobbiamo prenderne atto", ha detto Francesco Ghirelli, presidente della Lega di Serie C il quale annuncia che si va verso il rinvio anche delle partite in programma il 16 gennaio, dopo quello della ventunesima già deliberato. "La salute - aggiunge Ghirelli - è un bene primario, noi come calcio dobbiamo ragionare da sistema: parlerò con il consiglio direttivo e deciderò in base ai dati aggiornati, ma la tendenza mi pare chiara".

