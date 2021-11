Picerno-Palermo 1-0, gol di Reginaldo. Doppio cambio rosa: entrano Soleri e Luperini

57': doppio cambio Palermo. Dentro Soleri al posto di Fella e Luperini al posto di Odjer

55': il destro di Brunori si spegne a lato

54': fallo di De Cristofaro su Perrotta e calcio di punizione per i rosanero

Palermo costantemente nella metà campo avversaria alla ricerca del pareggio

50': angolo dalla destra e colpo di testa di Dall'Oglio con palla sopra la traversa

48': cartellino giallo per Marconi per fallo su Gerardi

Comincia la ripresa, non ci sono cambi

FINE PRIMO TEMPO

43': preciso cross dalla sinistra di Valente per la testa di Odjer con palla sopra la traversa

41': Brunori calcia centrale su Viscovo ma in evidente fuorigioco

39': fallo di De Cristofaro su De Rose e cartellino giallo

36': ripartenza veloce del Picerno con Reginaldo che serve Esposito sulla destra, cross al centro di quest'ultimo ma non c'è nessun compagno in area

34: scintille in campo fra De Rose e Reginaldo con l'arbitro pronto a richiamare alla calma i due giocatori

32': cross di De Rose e colpo di testa di Brunori che termina a lato

31': tiraccio al volo di De Rose con palla alta sopra la traversa

26’; gran tiro di Dall’Oglio su punizione, palla deviata in corner

24': PICERNO-GOL. Lampo dei lucani con Reginaldo che infila Pelagotti con un diagonale dalla destra al termine di una azione caparbia

La pioggia non consente il perfetto controllo del pallone sul sintetico del Curcio

21': cross dalla destra di Odjer e rovesciata di Fella con palla centrale bloccata dal portiere dei lucani

17': brutta entrata di Reginaldo su Buttaro ma l'arbitro non estrae il cartellino giallo

16': lancio dalla destra di De Rose ma nessun compagno riesce ad intercettare la sfera

12’: il destro di Dettori respinto dalla barriera rosanero

11’: calcio di punizione per il Picerno per fallo di Marconi su Esposito

10’: lancio lungo di De Rose con palla sul fondo

9’: Garcia ferma fallosamente Fella sulla trequarti

6’: Reginaldo scappa al controllo di Marconi ma viene fermato dal difensore rosanero

2’: lancio lungo per Esposito anticipato da Almici

Partita cominciata.

Queste le formazioni ufficiali della gara Picerno-Palermo, valevole per la 16ª giornata del campionato di serie C 2021-2022, in programma alle ore 14.30.

PICERNO: 22 Viscovo, 2 Finizio, 5 Pitarresi, 8 De Cristofaro, 11 Esposito (cap.), 14 Dettori, 17 Gerardi, 18 Garcia Rodriguez, 19 Reginaldo, 28 De Franco, 99 Setola.

A disposizione: 1 Albertazzi, 3 Vanacore, 9 Vivacqua, 12 Summa, 13 Alcides Dias, 24 Stasi, 25 Guerra, 29 Terranova, 39 Coratella, 69 Carrà, 75 Viviani, 77 De Marco.

Allenatore: Colucci.

PALERMO: 1 Pelagotti; 25 Buttaro, 15 Marconi, 33 Perrotta; 29 Almici, 11 Dall’Oglio, 20 De Rose (cap.), 19 Odjer, 30 Valente; 23 Fella, 9 Brunori.

A disposizione: 12 Massolo, 3 Giron, 4 Accardi, 6 Crivello, 7 Floriano, 10 Silipo, 17 Luperini, 27 Soleri, 54 Peretti, 77 Doda.

Allenatore: Filippi.

Arbitro: Bitonti (Bologna).

Assistenti: Bocca (Caserta) - Montagnani (Bolzano).

Quarto ufficiale: Pascarella (Nocera Inferiore).

