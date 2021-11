L'inseguimento al Bari passa da Picerno, il Palermo conferma la coppia Fella-Brunori

Tutto pronto in casa Palermo per la trasferta in terra lucana. Domani (domenica 28 novembre) i rosanero di Giacomo Filippi scenderanno in campo allo stadio "Curcio" di Picerno (calcio d'inizio alle 14.30) nel match valido per la sedicesima giornata di serie C, girone C. L'obiettivo è tornare con una vittoria per mantenere viva la corsa al vertice della classifica, mantenuto dal Bari con 33 punti, quattro in più del Palermo. I padroni di casa, fermi al quattordicesimo posto con 17 punti, non hanno vinto nelle ultime 5 partite.

Blocco difensivo insostituibile, De Rose in cabina di regia

Pelagotti tra i pali e linea di difesa confermata senza indugi: a sinistra ci sarà Buttaro, Marconi al centro e Perrotta sulla fascia sinistra. Nell'ultima seduta di allemamento ha rimediato una contusione e non lascerà la Sicilia. Marong è stato aggregato alla Primavera. Anche a centrocampo non si saranno novità: in mezzo capitan De Rose in cabina di regia con il supporto di Dall'Oglio e Odjer. A destra Almici e sulla fascia opposta Valente. Il tandem d'attacco è ormai inscindibile: Fella giocherà a stretto contatto con Brunori nel tentativo di scardinare la difesa del Picerno. Le alternativa non mancano: Silipo e Soleri, così come Floriano, potrebbero trovare spazio nel corso della partita.

I lucani senza 6 giocatori

Il Picerno ha svolto oggi la rifinitura, in vista della sfida di domenica contro il Palermo, sul terreno di gioco dello stadio “Curcio”. Coucci, tecnico dei rossoblù, dovrebbe optare per il 4-4-2. Davanti a Viscovo, linea difensiva composta da Finizio, De Franco, Garcia e Guerra; a centrocampo Terranova, De Cristofaro, Pitarresi e De Marco; la coppia d'attacco che cercherà di mettere in difficoltà Marconi e compagni è formata da Reginaldo e Gerardi. Sei le assene tra infortuni e squalifiche. Non saranno della partita contro i rosanero gli indisponibili Albadoro, Vivacqua ed Albertazzi. Fermati dal giudice sportivo, invece, D’Angelo, Allegretto e De Ciancio.

I 21 convocati rosanero

Ecco l'elenco dei giocatori rosanero convocati per la gara di domani, 28 novembre, contro il Picerno: Portieri: Pelagotti, Massolo; Difensori: Giron, Accardi, Crivello, Doda, Marconi, Buttaro, Almici, Peretti, Perrotta; Centrocampisti: De Rose, Odjer, Luperini, Dall'Oglio, Valente; Attaccanti: Soleri, Silipo, Floriano, Brunori, Fella.

Le probabili formazioni

PICERNO (4-4-2): Viscovo; Finizio, De Franco, Garcia, Guerra; Terranova, De Cristofaro, Pitarresi, De Marco; Reginaldo, Gerardi.

Allenatore: Colucci

PALERMO (3-5-2): Pelagotti; Buttaro, Marconi, Perrotta; Almici, Odjer, De Rose, Dall’Oglio, Valente; Fella, Brunori.

Dirige l'arbitro bolognese Bitonti

La gara Picerno-Palermo sarà diretta da Paolo Bitonti della sezione di Bologna. Il fischietto emiliano sarà coadiuvato dal primo assistente, Emanuele Bocca di Caserta, il secondo assistente, Stefano Montagnani di Bolzano, e Mattia Pascarella di Nocera Inferiore, il quarto uomo.

