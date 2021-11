La diretta. Raddoppio del Palermo: 2-0 sul campo della Fidelis Andria. Segna Almici

64': ammonito Almici per aver tolto ma la maglia dopo il gol

63': PALERMO-GOL. Micidiale ripartenza rosanero: tre tocchi, dalla sinistra Valente centra per Almici, che solo soletto raddoppia: 0-2

62': conclusione di Brunori respinta in angolo da Venturini

59': primo cambio per la Fidelis Andria. Alberti entra al posto di Di No

58': tiraccio dalla lunga distanza di Dall'Oglio con palla sul fondo

50': cartellino giallo per De Rose per fallo su Di Piazza

48’: debole colpo di testa di Marconi con palla fuori

Al via il secondo tempo: nessun cambio

Fine primo tempo, squadre negli spogliatoi

45': Di Piazza tutto solo davanti a Pelagotti ma in fuorigioco

42': gran tiro di Dall'Oglio da fuori area con palla fuori

41': contatto dubbio Marconi-Tulli in area rosanero ma l'arbitro lascia correre

39': azione corale del Palermo con il tiro finale di Brunori a lato

38': Casoli lanciato verso la porta rosanero è anticipato dall'uscita di Pelagotti

33': il tentativo di Fella da fuori area si spegne sopra la traversa

30': cartellino giallo per De Marino per fallo ai danni di Brunori

26': PALERMO-GOL. Dribbling di Brunori che si gira e trova uno spazio, poi con un preciso sinistro manda la palla all'incrocio

25': calcio di punizione di Dall'Oglio con dini pronto alla respinta a pugni chiusi

23': tiro a girare di Tulli deviato in angolo da Buttaro

21': Carullo prova a divincolarsi in area rosanero ma viene fermato da Marconi

20': il Palermo finora non ha tirato in porta

18': azione caparbia di Brunori sulla destra fermato in corner dalla difesa pugliese

15': cross dalla sinistra di Carullo con Marconi che respinge in fallo laterale

11’: cross di Dall’Oglio intercettato da Dini in uscita ad anticipare Brunori

9': il Palermo mette il naso fuori dalla porta. Tiro di prima intenzione di Dall'Oglio con palla sul fondo

La Fidelis Andrea tiene il pallino del gioco ed è pericolosa in avanti

4': ancora Fidelis in avanti, assist di Carullo per Tulli che calcia a lato

3': subito grossa occasione per la Fidelis, Carullo serve Di Piazza che alza sopra la traversa da buona posizione

1': cross dalla sinistra di Valente intercettato da Sabatino

Partiti: Marconi e Valente dal 1', in avanti Fella e Brunori

Queste le formazioni ufficiali della gara Fidelis Andria-Palermo, valevole per la tredicesima giornata del campionato di serie C 2021-2022, in programma alle 14.30: