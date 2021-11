Brunori-Almici: il Palermo passa sul campo della Fidelis ed è a 4 punti dal Bari

Il Palermo sfata il tabù Fidelis Andria (non aveva mai vinto in terra pugliese). I rosanero vincono 2-0 allo stadio “Degli Ulivi” e conquistano la vittoria numero 6 in campionato, la seconda consecutiva in trasferta, che vale l’aggancio al Monopoli al secondo posto in classifica a quota 23 punti, a -4 dalla capolista Bari. Buona la prova della squadra di Filippi che ha giocato bene per lunghi tratti e ha evidenziato una maggiore compattezza in difesa. Filippi in campo il 3-5-2: davanti a Pelagotti, difesa con Buttaro, Marconi e Perrotta (al rientro da squalifica), a centrocampo Almici, Dall’Oglio, capitan De Rose e Odjer, fiducia a Valente dal 1’; in avanti la coppia formata da Fella e Brunori. Presente in tribuna il presidente della Lega Pro Ghirelli. I rosanero sbloccano il punteggio al 26’ con Brunori (quinto gol stagionale) lesto a girarsi in area ed a trafiggere Dini. Il bis nella ripresa (minuto 63) al termine di veloce azione finalizzata da Almici (secondo gol). Domenica prossima (14 novembre) i rosanero ospitano al “Barbera” il Potenza.

Il tabellino

FIDELIS ANDRIA-PALERMO 0-2

FIDELIS ANDRIA: Dini 5.5; De Marino 5.5, Venturini 5.5, Sabatino 5.5; Carullo 6 (79’ Nunzella 5.5), Casoli 6, Di Noia 5.5 (59’ Alberti 5.5), Bolognese 6, Zampano 6 (79’ Bubas 5.5); Tulli 6 (70’ Bonavolontà 5), Di Piazza 6.

In panchina: Vandelli, Paparesta, Dipinto, Lacassia, Gaeta, Pelliccia.

Allenatore: Ginestra 5.5

PALERMO: Pelagotti 6; Buttaro 6.5, Marconi 6.5, Perrotta 6; Almici 6.5 (74’ Lancini 5.5), Dall’Oglio 6 (79’Luperini 5.5), De Rose 6, Odjer 6, Valente 6 (79’ Crivello 5.5); Fella 6 (74’ Soleri 6), Brunori 6.5.

In panchina: Massolo, Giron, Marong, Floriano, Silipo, Corona, Mauthe, Peretti.

Allenatore: Filippi 6.5

Arbitro: Caldera (Como) 6

Reti: 26’pt Brunori, 63’ Almici

Note: Pomeriggio nuvoloso, terreno in buone condizioni. Spettatori: Spettatori 1516 (abbonati 1140) per un incasso di 7280 euro. Ammoniti: De Marino, De Rose, Almici, Pelagotti, Lancini, Bonavolontà. All’81’ ammonito il tecnico della Fidelis Andria Ciro Ginestra per proteste. Angoli: 5-3. Recupero: 0’; 4’

